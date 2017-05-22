Вечер памяти выдающегося русского консервативного мыслителя, автора теории социал-монархизма, поэта, писателя, публициста Владимира Карпца (12 декабря 1954 — 27 января 2017) состоится 23 мая 2017 года в Москве.
«Карпец мыслил о России и для России. Социал-монархизм - апология сакральной монархии - раскрыл две главнейшие ценности русской политики - сильную власть и социальную справедливость. Его стихи, фильмы, статьи - о русском пути, эсхатологии, царях и крестьянах, змеях и змееборцах, монархистах в советских спецслужбах, русском небе и лесе... Жизнь Владимира Игоревича Карпца - часть русской судьбы», - сообщили корреспонденту портала Евразия организаторы мероприятия.
Вечер памяти состоится по адресу: Черниговский переулок 9/13, стр. 1, метро Новокузнецкая в помещении клуба «Ордынка». Начало: 19-30.
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