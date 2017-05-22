Украинские террористы ведут ожесточенный обстрел Донецка
Вечером 22 мая 2017 года украинские террористы открыли ожесточенный огонь по пригородам и окраинам Донецка. Работают минометы 82 и 120мм, танки, артиллерийские орудия калибра 122 и 152 мм, передает собкор портала Евразия.
Примечательно, что ожесточенная канонада со стороны Донецкого аэропорта, поселка Спартак и Ясиноватского блокпоста началась в седьмом часу вечера, задолго до наступления темноты. По состоянию на 21 час 50 минут обстрел города продолжается.
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