Волонтеры и журналисты доставили гуманитарную помощь жителям Спартака (ВИДЕО&ФОТО)
Группа волонтеров и журналистов из Российской Федерации и ДНР приняла участие в доставке гуманитарной помощи жителям прифронтового поселка Спартак.
Организатором и руководителем поездки в Спартак стал руководитель группы «Помощь раненым бойцам Новороссии» Артур Закиров. Принял в ней активное участие и собкор портала Евразия, координатор группы «Помощь раненым бойцам Новороссии»Дмитрий Павленко. Поездка проходила в сопровождении корреспондента Пресс-службы Вооруженных сил ДНР Михаила Андроника.
В настоящий момент в разрушенном украинскими карателями прифронтовом поселке, который находится в зоне активных боевых действий уже почти три года, проживает около 80 человек (до войны население Спартака превышало 2000 жителей). Для них было закуплено и доставлено все самое необходимое – соль, сахар, подсолнечное масло, уксус, спички, предметы бытовой химии – стиральный порошок, мыло, моющие средства. Также были собраны отдельные пакеты подарков в виде сладостей для проживающих в Спартаке детей – школьниц Вики и Марины и продуктов для ветеранов Великой Отечественной войны и искалеченного военнослужащего армии ДНР.
Участники поездки раздали гуманитарную помощь и пообщались с людьми, продолжающими жить в буквальном смысле на одном из самых опасных участков линии фронта, где постоянные обстрелы и боестолкновения продолжаются каждый день.
Стоит добавить, что во время пребывания волонтерско-журналистской группы в поселке Спартак начался сильный обстрел населенного пункта украинскими карателями из минометов калибра 82 и 120-мм, АГС, РПГ, СПГ, БМП и других видов вооружения. В результате попадания снаряда в этот день в Спартаке сгорела школа.
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