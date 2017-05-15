Розанов: Украина променяла суверенитет на европейские бусы
Нынешняя вакханалия на Украине, связанная с предоставлением Евросоюзом безвизового режима заставляет усомниться в психическом здоровье киевских политиков, считает заместитель председателя Изборского клуба, политолог и публицист Олег Розанов.
По мнению эксперта, утвержденный Порошенко план торжественного поднятия 11 мая 2017 года флагов Евросоюза во всех областях страны свидетельствует о том, что отношения между Украиной и ЕС носят ритуальный характер.
«Суверенитет меняется на флаг Евросоюза как бусы на огромную территорию. Папуасы радуются и хлопают в ладоши, а очередной ультиматум МВФ прямо предписывает обязательную возможность продажи сельскохозяйственных земель иностранцам», - пояснил Розанов в беседе с корреспондентом портала Евразия.
Эксперт рассказал, что на самом деле означает для украинцев вожделенный безвиз с Европой.
Во-первых, речь идет не об отмене виз, а о туристических и бизнес-поездках на срок до 90 дней. Притом само разрешение вступит в силу лишь в середине лета.
Во-вторых, точный перечень документов для посещения ЕС пока не опубликован, но, очевидно, что он будет внушительным. Гражданин Украины должен будет подтвердить свою платежеспособность, предъявить определенную сумму денег, обратные билеты и кредитную карту. Кроме того, могут потребоваться приглашения от друзей или родственников в случае поездки к ним, справки из пенсионного фонда и медицинские страховки.
Розанов отметил, что в настоящее время туристические поездки в Европу могут себе позволить лишь 5% населения Украины, а потребность в деловых поездках есть только у 1% жителей страны. «Очевидно, что большинство украинцев будут ехать в ЕС, чтобы никогда не возвращаться обратно», - добавил собеседник «Евразии».
«Чемоданное настроение обостряется также в связи с колоссальной безработицей, низкими доходами населения и опасностью в любой момент попасть под военную мобилизацию, - пояснил Розанов. - По официальным данным Службы занятости, в I квартале 2017 г. численность безработных составляла почти 439,3 тыс. Причем реальный уровень не занятого в хозяйстве населения может достигать более 13%, а число безработных — более 1,8 млн человек. Самый высокий уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 25 лет — 25%. Отсюда, надо полагать, и активное вовлечение молодых людей в самые разные акции от факельных шествий до блокады отделений российских банков. В целом же за последние десять лет количество рабочих мест в стране сократилось в пять раз. По данным украинских же социологов, за чертой бедности на Украине проживает уже большая часть населения — 60%. Инфляция за три года достигла 95%, и это при том, что в 2013 она за год составила всего 0,5%. Все это вместе ставит как минимум под вопрос финансовую, а не фактическую возможность поездки в Европу. Однако самая тяжелая в долгосрочной перспективе ситуация складывается не в экономике, а в демографии. Полномасштабная перепись населения в стране не проводилась уже давно, но по данным социологов, население страны составляет не больше 36 млн. человек. Для сравнения, даже в послевоенные годы эта цифра была минимум на полтора миллиона больше. Максимум населения зафиксирован в 1993 году, когда на Украине проживало (вдумайтесь!) почти 52 млн. человек. За последние 25 лет общая численность сократилась на 9,5 миллионов человек. Это абсолютный мировой рекорд по темпам депопуляции. Стремительное опустошение и выезд населения из самой богатой и процветающей когда-то советской республики грозит стране неминуемой катастрофой, но украинские власти это не волнует».
Эксперт добавил, что киевским режимом трагедия государственного масштаба подается как всенародный праздник.
«Впрочем, для обслуживания остатков производства и сельского хозяйства сгодятся и десять миллионов полуграмотных аборигенов, - делает неутешительный вывод политолог. - Остальные заменят на европейском рынке поляков и румын».
«Очень жаль, что наши хворые украинские братья этого пока не понимают. Отрезвление будет болезненным и страшным», - прогнозирует эксперт.
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