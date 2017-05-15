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Черные клобуки пришли на Русскую землю и, на деле доказав ей свою преданность, были приняты как равные. Потомки их, помня добро, когда-то оказанное им славянами, неуклонно следовали традиции, заложенной предками Воины с Поросья: верой и правдой Русскому миру
Вся история России сделана казаками"
Современным политическим «лисам» не обязательно иметь живого прибалтийского тигра, достаточно использовать его шкуру в целях своих информационных манипуляций Удобная шкура мертвого тигра
Запад отделывается от проблем Прибалтики"
Курдам необходимо стремиться к цивилизованному способу создания своей государственности и своими мирными намерениями и поступками привести к этой мысли власти Турции и Ирана Курдский мир
Во имя своего государства курдам не следует враждовать с Турцией"
Америка мягко стелет, но в России спать на её кроватках жестковато Под мягким каблуком
Под каблуком"
Метод захвата медиапространства состоит в том, что определенная организация работает со всевозможными СМИ и при этом не дает показаться в информационном поле другим организациям Тихо и незаметно: способы ведения информационной войны
Если войны не видно, это не значит, что ее нет"
Информационные методы воздействия включают в себя использование информации и информационных технологий как основного средства воздействия на противника Стратегия ведения информационной войны
Промывка мозгов становится главным оружием"
Абубакаров - воспитанник традиционного для Дагестана и Чечни ислама, последовательно и смело выступал против ваххабизма, изобличая его идеологию, практику Военные столкновения между ваххабитами и последователями суфизма
Российские власти прозевали ваххабизм"
Начавшийся в Чечне процесс шариатизации показал полную неподготовленность граждан и духовенства к этой ситуации - республике практически не было глубоко подготовленных шариатских судей Шариатское правление в Чечне и его последствия
Кавказ не готов к обустройству исламского государства"
Практические деяния ваххабитов, во всяком случае, тех, кто маскировался под ними, сопряжены многочисленными преступлениями против личности Исламский радикализм как фактор общественной угрозы
Ваххабизм был привит Кавказу мондиалистами"
Несмотря на чудовищно подрывную миссию так называемых «национал-демократов», наша русская, евразийская империя свободных народов найдёт место и для них Евразийство vs национал-демократия: кому действительно нужна Великая Россия?
«Нацдемы» не смогут остановить Империю"
Запад - внутри нас во всех смыслах, включая сознание, анализ, систему отношений, значений и ценностей. Нынешняя цивилизация еще не вполне русская, это не русский мир, это то, что еще только может стать русским миром Шестая колонна - главный экзистенциальный враг России
У России есть враг и пострашнее «пятой колонны»"
Америка сегодня падает. Это падающий гигант. Падение статуи Свободы будет внушительным. Однако сегодня падает и Россия. Ее падение не столь масштабно, но чувствительно Ставка в международной политике: кто рухнет первым
Государство как идеология не ограничено ничем"
Итоги переговоров по Сирии ещё раз подтвердили, что если где и может быть решено будущее Ближнего Востока, так это только в Астане. Именно этот формат, максимально удалённый от американского влияния, от уходящей администрации Обамы-Клинтон, от попыток исп Астана надежды нашей
Астана надежды нашей"
Под конец уходящего 2016 года неожиданно среди обсуждаемых в СМИ и экспертном сообществе тем оказалось создание «российской политической нации». Ранее этот вопрос поднимался на редко получавших широкое освещение круглых столах и конференциях, в том числе «Россиянство»: опасность простых решений
Россия – это сложно!"
14 декабря 2016 года функционер так называемого «Совета муфтиев России», настоятель Соборной мечети Москвы Ильдар Аляутдинов сделал громкое заявление о якобы имеющем место угнетении мусульман Мьянмы. «Мы с ужасом наблюдаем массовое угнетение мусульман и т Казус Мьянмы
Казус Мьянмы"
В 2014 году указом Президента России утверждены Основы государственной культурной политики, чего до этого не было. Либералы-западники, державшие в своих руках практически все государственные и частные СМИ на протяжении 1990-х да и 2000-х г.г Евразийство Пахмутовой
Нежность нового евразийства"
Сегодня, 27 января 2017 года, в возрасте 62 лет ушел от нас великий мыслитель, русский философ, знаток права, член Союза писателей России, поэт и режиссер Владимир Игоревич Карпец. Выражаем соболезнования семье, близким и друзьям Владимира Игоревича. Владимир Карпец: Защитник идеи Русской Монархии, Русского Царства, Третьего Рима
Умер Владимир Карпец"
В середине ноября была затронута в СМИ скользкая тема, основанная на сюжете английского военкора, ставшего родным за время войны в Донбассе Грэма Филлипса о ростовских настроениях и взглядах обывателя по поводу происходящего противостояния жителей шахтерс Опасная «глухота»
Опасная «глухота»"
Джонс: Мир готов к переменам Джонс: Мир готов к переменам
После Обамы"
Когда во главе России встанет человек, который скажет, что Россия создана русскими, их невероятными жертвами - тогда можно будет сказать, что произошел патриотический переворот Шафаревич: Русский - по определению и без определения
Интервью с философом, академиком РАН Игорем Шафаревичем"
Томилав Сунич: Евроcоюз - один из показушных проектов Томилав Сунич: Евроcоюз - один из показушных проектов
Евросоюз - показуха!"
Неоевразийство — политическая философия, наследующая классическому евразийству и русской консервативной мысли. Классическое евразийство возникло в среде русской эмиграции, размышлявшей о причинах краха русской культуры и гибели государства. Неоевразийство Неоевразийство как ценностная система
И снова об идеях..."
Десять лет исполняется сегодня, 17 сентября 2016 года, со дня референдума о независимости и присоединении к России, который прошёл в Приднестровской молдавской республике (ПМР) в 2006 году. 97,2% граждан, принявших участие в голосовании, поддержали курс н Евразийский вектор Приднестровья
10 лет выбора ПМР"
В свое время один из основателей геополитики Карл Хаусхофер настаивал на необходимости популяризации этой науки, да еще так широко, чтобы о ней говорили на улице Противостояние будет вечным
История доказывает, что Европе верить нельзя"
Американских сторонников Трампа, разочаровавшихся в нем после ударов по Сирии и военных выпадов против Северной Кореи, на неделе порадовала новость о поддержке отечественного производителя. «Покупай американское, нанимай американцев», - так коротко назвал Трамп против "болота"
Доктрина Монро как шанс для мира"
Действовать жёстко, с кровью, не был готов никто из элит - советские элиты были очень миролюбивы, - кроме отмороженных либералов-русофобов Американский переворот в пользу Ельцина
Пора привлечь к ответу виновников октябрьской бойни"
Достаточно очевидно, что центральные СМИ транслируют преимущественно модернизационную культуру в целом, а также ценности современной политической культуры Дискретность информационного пространства Юга России
Политика СМИ не согласована с регионами"
Согласно всем социологическим опросам, проведённым на Украине, Юлия Тимошенко уверенно лидирует среди потенциальных кандидатов в президенты Украины. Вместе с тем, всё чаще поднимается вопрос о проведении там досрочных выборов президента. С одной стороны, Украинский Трамп или конец Украины?
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Русская весна - будет!"
В сети разгорелись не слабые споры по материалу военкора Дмитрия Стешина «Донбасс – муки за всех», на тему: почему Россия не смогла адекватно ответить Украине после очередного ее расстрела Донбасса. Руслан Ляпин Не надо себе врать
Украина - БУ. Или нет?"

15 мая 2017, 20:47
заместитель председателя Изборского клуба, политолог и публицист Олег Розанов.
Розанов: Украина променяла суверенитет на европейские бусы

Нынешняя вакханалия на Украине, связанная с предоставлением Евросоюзом безвизового режима заставляет усомниться в психическом здоровье киевских политиков, считает заместитель председателя Изборского клуба, политолог и публицист Олег Розанов.

По мнению эксперта, утвержденный Порошенко план торжественного поднятия 11 мая 2017 года флагов Евросоюза во всех областях страны свидетельствует о том, что отношения между Украиной и ЕС носят ритуальный характер.

«Суверенитет меняется на флаг Евросоюза как бусы на огромную территорию. Папуасы радуются и хлопают в ладоши, а очередной ультиматум МВФ прямо предписывает обязательную возможность продажи сельскохозяйственных земель иностранцам», - пояснил Розанов в беседе с корреспондентом портала Евразия.

Эксперт рассказал, что на самом деле означает для украинцев вожделенный безвиз с Европой.

Во-первых, речь идет не об отмене виз, а о туристических и бизнес-поездках на срок до 90 дней. Притом само разрешение вступит в силу лишь в середине лета.

Во-вторых, точный перечень документов для посещения ЕС пока не опубликован, но, очевидно, что он будет внушительным. Гражданин Украины должен будет подтвердить свою платежеспособность, предъявить определенную сумму денег, обратные билеты и кредитную карту. Кроме того, могут потребоваться приглашения от друзей или родственников в случае поездки к ним, справки из пенсионного фонда и медицинские страховки.

Розанов отметил, что в настоящее время туристические поездки в Европу могут себе позволить лишь 5% населения Украины, а потребность в деловых поездках есть только у 1% жителей страны. «Очевидно, что большинство украинцев будут ехать в ЕС, чтобы никогда не возвращаться обратно», - добавил собеседник «Евразии».

«Чемоданное настроение обостряется также в связи с колоссальной безработицей, низкими доходами населения и опасностью в любой момент попасть под военную мобилизацию, - пояснил Розанов. - По официальным данным Службы занятости, в I квартале 2017 г. численность безработных составляла почти 439,3 тыс. Причем реальный уровень не занятого в хозяйстве населения может достигать более 13%, а число безработных — более 1,8 млн человек. Самый высокий уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 25 лет — 25%. Отсюда, надо полагать, и активное вовлечение молодых людей в самые разные акции от факельных шествий до блокады отделений российских банков. В целом же за последние десять лет количество рабочих мест в стране сократилось в пять раз. По данным украинских же социологов, за чертой бедности на Украине проживает уже большая часть населения — 60%. Инфляция за три года достигла 95%, и это при том, что в 2013 она за год составила всего 0,5%. Все это вместе ставит как минимум под вопрос финансовую, а не фактическую возможность поездки в Европу. Однако самая тяжелая в долгосрочной перспективе ситуация складывается не в экономике, а в демографии. Полномасштабная перепись населения в стране не проводилась уже давно, но по данным социологов, население страны составляет не больше 36 млн. человек. Для сравнения, даже в послевоенные годы эта цифра была минимум на полтора миллиона больше. Максимум населения зафиксирован в 1993 году, когда на Украине проживало (вдумайтесь!) почти 52 млн. человек. За последние 25 лет общая численность сократилась на 9,5 миллионов человек. Это абсолютный мировой рекорд по темпам депопуляции. Стремительное опустошение и выезд населения из самой богатой и процветающей когда-то советской республики грозит стране неминуемой катастрофой, но украинские власти это не волнует».

Эксперт добавил, что киевским режимом трагедия государственного масштаба подается как всенародный праздник.

«Впрочем, для обслуживания остатков производства и сельского хозяйства сгодятся и десять миллионов полуграмотных аборигенов, - делает неутешительный вывод политолог. - Остальные заменят на европейском рынке поляков и румын».

«Очень жаль, что наши хворые украинские братья этого пока не понимают. Отрезвление будет болезненным и страшным», - прогнозирует эксперт.


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