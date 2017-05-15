Гринкевич: Оппозиция делает ставку на «цветные» технологии ввиду своей непопулярности у населения
Согласно данным, опубликованным Фондом развития гражданского общества (ФоРГО), поддержка действующего президента России Владимира Путина почти за год до президентских выборов является безоговорочной при диапазоне явки в 67-72%.
При этом эксперты утверждают, что существующую экономические трудности не только не привели к оттоку числа сторонников путинского курса, но и консолидировали «путинское большинство».
«О затухании политического процесса такие цифры точно не говорят. Даже наоборот, настоящая внутренняя и внешняя политика возможны лишь при массовой поддержке национального лидера. Политика, то есть реализация задуманного проекта, невозможна, когда соревнуется десяток политических партий и лидеров. Политика превращается в театрализованное шоу, а ответственность на себя не берет ни один из публичных», - заявил порталу Евразия эксперт Изборского клуба, депутат Брянской областной думы Виктор Гринкевич.
По словам эксперта, проведенный опрос опроверг мифы либеральной оппозиции о том, что львиную долю сторонников Владимира Путина составляют необразованные слои населения, а также люди среднего и старшего возраста. Так, в докладе утверждается, что сторонники действующего президента представлены во всех социально-демографических, политических, а также профессиональных группах общества всех регионов России. При этом среди избирателей в возрасте 18-24 года национального лидера поддерживают около 65% граждан, в возрастной группе 24-34 года - до 64%, а в возрасте 45-59 - 56% избирателей.
При этом подчеркивается, что граждане на демократических выборах не хотят голосовать за кого-либо другого альтернативного кандидата на пост президента, кроме Владимира Путина.
«Это самый страшный и убийственный аргумент для “демократической” оппозиции, которая теперь призывает Путина к отказу от выдвижения на новый президентский срок, хотя такая возможность не противоречит ни Конституции, ни мнению подавляющего большинства граждан. Поэтому ставку через год наши непримиримые оппозиционеры при поддержке из-за рубежа сделают на “цветные” технологии. Демократического способа прийти к власти у них попросту нет», - резюмировал Гринкевич.
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