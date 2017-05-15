Яков Иосифович Цукерник (1938-2016) перевёл со средневековой латыни и художественно реставрировал «Житие святого Северина». События V–VI века нашей эры, эпохи до раскола церкви, рассмотрены под необычным углом, со стремлением показать как личности участников тех событий, так и геополитическую обстановку эпохи.
Книга была издана первый раз лишь в 1995 году, тиражом 200 экземпляров.
Этот текст, как и некоторые другие тексты Якова Цукерника, появлялись в сети и ранее, однако только теперь — в окончательной авторской редакции и целиком.
При поддержке разных людей создан сайт книга Северина, на который, помимо заглавного произведения, помещены и другие, самые разные тексты Якова Иосифовича.
Яков Иосифович также вёл авторскую программу на Новом Планетарном Телевидении Молодёжи.
Он принадлежал к тем, "людям, а не людишкам", которым не всё равно, что происходит с другими. Называл себя "Советским человеком, но не совком".
Редакция портала Евразия полагает его опыт интересным и заслуживающим внимания, а книгу считает достаточно своевременной.
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