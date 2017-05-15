Книга была издана первый раз лишь в 1995 году, тиражом 200 экземпляров.

Этот текст, как и некоторые другие тексты Якова Цукерника, появлялись в сети и ранее, однако только теперь — в окончательной авторской редакции и целиком.

При поддержке разных людей создан сайт книга Северина , на который, помимо заглавного произведения, помещены и другие, самые разные тексты Якова Иосифовича.

Яков Иосифович также вёл авторскую программу на Новом Планетарном Телевидении Молодёжи.

Он принадлежал к тем, "людям, а не людишкам", которым не всё равно, что происходит с другими. Называл себя "Советским человеком, но не совком".

Редакция портала Евразия полагает его опыт интересным и заслуживающим внимания, а книгу считает достаточно своевременной.

Читайте. Вникайте. Скучно — не будет.