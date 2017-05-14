Басурин: Украина устроила кровавую провокацию в Авдеевке ради пиара перед Европой
Кровавая трагедия в Авдеевке вечером 13 мая 2017 года, жертвами которой стали четверо мирных жителей, была устроена киевским режимом в преддверии очередной встречи трехсторонней контактной группы в Минске и в связи с финалом конкурса «Евровидение», заявил 14 мая 2017 года командующий оперативным командованием Минобороны ДНР Эдуард Басурин.
По его словам, для киевского режима «пиар перед Европой важнее, чем жизни мирных граждан».
Как отмечает собкор портала Евразия, представитель Минобороны ДНР подчеркнул, что обстрел жилого сектора Авдеевки был осуществлен боевиками «Правого сектора» (запрещенная в России организация) с позиций в районе населенного пункта Водяное. Факт непричастности ВС ДНР к обстрелу города подтверждают также представители ОБСЕ и СЦКК.
«В данном теракте обвиняют вооруженные силы нашей республики, обстрелом из населенного пункта Спартак. При этом прибывшие на место происшествия представители миссии ОБСЕ не подтверждают ведение огня с этого направления, но не сообщают реальное направление обстрела. Представителем вооруженных сил Российской Федерации в СЦКК указанная информация также не подтверждается. Констатируется, что вооруженными силами Донецкой Народной Республики огонь в направлении Авдеевки не велся. В итоге, обвинение нас в обстреле строится только на лживом заявлении главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Жебривского. После тщательного изучения фото- и видеоматериалов, которые демонстрируются украинскими СМИ, мы утверждаем, что удар был нанесен со стороны населенного пункта Водяное, находящегося под контролем Украины, и куда, по данным нашей разведки, не далее как позавчера, прибыли четыре танка и по две артиллерийских установки Д-30 и САУ «Акация». Нами ранее неоднократно отмечалось присутствие в этом районе данного вооружения», - подчеркнул Басурин.
По словам военачальника ДНР, провокация была совмещена с информационным вбросом. Кровавая драма в Авдеевке была зафиксирована СМИ и представлена иностранным гостям и зрителям «Евровидения» как зверства со стороны ДНР.
«Апофеозом происходящего ставилась показательная, также растиражированная СМИ отмена приезда Порошенко на конкурс в связи с обстрелом Авдеевки и гибелью мирных жителей. Что это, как не заранее спланированная циничная акция, до боли похожая на ситуацию, сложившуюся в январе этого года в той же многострадальной Авдеевке, когда Порошенко показательно покинул встречу в Германии. Украина, инициировав кровавую провокацию среди мирного населения, в очередной раз пытается напомнить о себе мировому сообществу, обвинив в содеянном нашу республику», - резюмировал Басурин.
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