Донецк отметил третью годовщину Республики (ВИДЕО&ФОТО)
В столице Донецкой Народной Республики городе Донецке 11 мая 2017 года состоялись праздничные торжества, посвященные третьей годовщине всенародного референдума о независимости ДНР.
По улице Артёма прошло праздничное шествие, в котором принимали участие представители всех городов и районов Донецкой Народной Республики. После этого на стадионе «Олимпийский» и в парке Щербакова состоялся праздничный концерт с участием звезд российской эстрады. В частности, поздравили дончан Александр Маршал, Александр Буйнов, Юлия Чичерина, Алексей Поддубный (Джанго) . В 22-00 небо над столицей ДНР озарилось праздничным салютом.
Вместе с тем, обстановка в прифронтовом городе и на его окраинах оставалась тревожной, уточняет собкор «Евразии»Дмитрий Павленко. «Примерно в 17-20 11 мая во время праздничного шествия по улице Артёма Донецк услышал два мощных взрыва. По неофициальной информации, сработала система ПВО, сбившая не то беспилотник, не то ракету ВСУ. Прифронтовые районы города вечером 11 и 12 мая подвергались артиллерийским и минометным ударам со стороны киевских карателей», - рассказал он.
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