В МИД РФ заявили, что Запад не хочет проводить полноценное расследование инцидента в сирийском Хан-Шейхуне (провинция Идлиб), о чём свидетельствует то, что ранее Исполнительный совет Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) отверг российско-иранское предложение по этому происшествию, сообщает РИА Новости .

"Вывод один — для нас такое поведение западных коллег равнозначно признанию того, что они понимают: сирийцы химическое оружие не применяли, и соответственно их главная задача — воспрепятствовать высококвалифицированному полноценному расследованию", —уверяет директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.