Во Владимирской области ликвидированы двое уроженцев одной из стран Центральной Азии, связанные с вербовщиками международных террористов, сообщает Федеральная служба безопасности (ФСБ) России. Возбуждено уголовное дело.

Так же, силовики обнаружили на месте проведения спецоперации компоненты для изготовления взрывного устройства, боеприпасы, автомат и пистолет. По имеющимся данным, убитые молодые люди 1991 и 1987 годов рождения выражали готовность к совершению терактов на территории России.

«Сотрудниками ФСБ РФ в результате боестолкновения при попытке задержания нейтрализованы оказавшие активное вооруженное сопротивление 2 гражданина одной из стран Среднеазиатского региона», — утверждает официальный источник.