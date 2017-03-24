Розанов: Холодильник медленно, но верно побеждает телевизор
Центробанк России снизил ставку с 10 до 9,75% годовых, говорится на сайте ведомства.
Снижение ставки Центробанком никак не повлияет на состояние экономики, которая продолжает умирать, прокомментировал сегодняшнее решение ЦБ заместитель председателя Изборского клуба, политолог и публицист Олег Розанов.
По его словам, уже на протяжении 26 месяцев систематически снижается покупательная способность граждан, что является основным показателем. Тогда как снижение ключевой ставки на четверть процента не решает системных проблем экономики.
«Такие решения ЦБ нельзя даже назвать несвоевременными или запоздалыми, они просто бессмысленны. Страна испытывает жесткий финансовый дефицит, в условиях которого любые разговоры о мизерном снижении ставки звучат как издевательство. Весь этот процесс называется у нас “таргетированием инфляции”, то есть варварским изъятием денег из экономики. Пока процентная ставка хотя бы не сравняется с уровнем инфляции, признаков оздоровления ждать не стоит. Промышленность и дальше будет существовать в условиях жесткого финансового голодания, когда у предпринимателей фактически отсутствуют оборотные средства, а кредиты выдаются по убийственной процентной ставке», - подчеркнул Розанов в беседе с собкором портала Евразия.
«Поводом для радости могла бы быть новость либо об увеличении денежной эмиссии, либо о значительном снижении процентной ставки Центробанком. Такое снижение означает не сегодняшние 0,25 процента, а как минимум 5. А дополнительная эмиссия пусть никого не пугает, ведь механизмы контроля и распределения напечатанных денег в мировой экономике давно известны. Об этом неоднократно говорил член Изборского клуба и советник президента Сергей Глазьев.
Сейчас же Центробанк и Минфин пытаются лечить экономику дефицитом наличности. Это все равно, если бы обескровленному пациенту в реанимации сделали кровопускание. Методы ровно те же, а холодильник тем временем уже 26 месяцев подряд медленно, но верно побеждает телевизор», - заключил эксперт.
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