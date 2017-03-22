1 апреля, суббота | evrazia.org |  Добавить в закладки |  Сделать стартовой
б.Украина | Интервью | Аналитика | Политика | Регионы | Тексты | Обзор СМИ | Геополитика | Кавказ | Сетевые войны
Черные клобуки пришли на Русскую землю и, на деле доказав ей свою преданность, были приняты как равные. Потомки их, помня добро, когда-то оказанное им славянами, неуклонно следовали традиции, заложенной предками Воины с Поросья: верой и правдой Русскому миру
Вся история России сделана казаками"
Современным политическим «лисам» не обязательно иметь живого прибалтийского тигра, достаточно использовать его шкуру в целях своих информационных манипуляций Удобная шкура мертвого тигра
Запад отделывается от проблем Прибалтики"
Курдам необходимо стремиться к цивилизованному способу создания своей государственности и своими мирными намерениями и поступками привести к этой мысли власти Турции и Ирана Курдский мир
Во имя своего государства курдам не следует враждовать с Турцией"
Америка мягко стелет, но в России спать на её кроватках жестковато Под мягким каблуком
Под каблуком"
Метод захвата медиапространства состоит в том, что определенная организация работает со всевозможными СМИ и при этом не дает показаться в информационном поле другим организациям Тихо и незаметно: способы ведения информационной войны
Если войны не видно, это не значит, что ее нет"
Информационные методы воздействия включают в себя использование информации и информационных технологий как основного средства воздействия на противника Стратегия ведения информационной войны
Промывка мозгов становится главным оружием"
Абубакаров - воспитанник традиционного для Дагестана и Чечни ислама, последовательно и смело выступал против ваххабизма, изобличая его идеологию, практику Военные столкновения между ваххабитами и последователями суфизма
Российские власти прозевали ваххабизм"
Начавшийся в Чечне процесс шариатизации показал полную неподготовленность граждан и духовенства к этой ситуации - республике практически не было глубоко подготовленных шариатских судей Шариатское правление в Чечне и его последствия
Кавказ не готов к обустройству исламского государства"
Практические деяния ваххабитов, во всяком случае, тех, кто маскировался под ними, сопряжены многочисленными преступлениями против личности Исламский радикализм как фактор общественной угрозы
Ваххабизм был привит Кавказу мондиалистами"
Действовать жёстко, с кровью, не был готов никто из элит - советские элиты были очень миролюбивы, - кроме отмороженных либералов-русофобов Американский переворот в пользу Ельцина
Пора привлечь к ответу виновников октябрьской бойни"
Достаточно очевидно, что центральные СМИ транслируют преимущественно модернизационную культуру в целом, а также ценности современной политической культуры Дискретность информационного пространства Юга России
Политика СМИ не согласована с регионами"
Лига исламского мира стоит за распространением по миру идеологии и практики ваххабизма - формы ислама, выступающей в качестве государственной идеологии в Саудовской Аравии Экзогенные факторы, определяющие исламистско-террористические угрозы и вызовы Югу России
Саудовская Аравия планирует завоевать Россию"
Несмотря на чудовищно подрывную миссию так называемых «национал-демократов», наша русская, евразийская империя свободных народов найдёт место и для них Евразийство vs национал-демократия: кому действительно нужна Великая Россия?
«Нацдемы» не смогут остановить Империю"
Запад - внутри нас во всех смыслах, включая сознание, анализ, систему отношений, значений и ценностей. Нынешняя цивилизация еще не вполне русская, это не русский мир, это то, что еще только может стать русским миром Шестая колонна - главный экзистенциальный враг России
У России есть враг и пострашнее «пятой колонны»"
Америка сегодня падает. Это падающий гигант. Падение статуи Свободы будет внушительным. Однако сегодня падает и Россия. Ее падение не столь масштабно, но чувствительно Ставка в международной политике: кто рухнет первым
Государство как идеология не ограничено ничем"
Итоги переговоров по Сирии ещё раз подтвердили, что если где и может быть решено будущее Ближнего Востока, так это только в Астане. Именно этот формат, максимально удалённый от американского влияния, от уходящей администрации Обамы-Клинтон, от попыток исп Астана надежды нашей
Астана надежды нашей"
Под конец уходящего 2016 года неожиданно среди обсуждаемых в СМИ и экспертном сообществе тем оказалось создание «российской политической нации». Ранее этот вопрос поднимался на редко получавших широкое освещение круглых столах и конференциях, в том числе «Россиянство»: опасность простых решений
Россия – это сложно!"
14 декабря 2016 года функционер так называемого «Совета муфтиев России», настоятель Соборной мечети Москвы Ильдар Аляутдинов сделал громкое заявление о якобы имеющем место угнетении мусульман Мьянмы. «Мы с ужасом наблюдаем массовое угнетение мусульман и т Казус Мьянмы
Казус Мьянмы"
В 2014 году указом Президента России утверждены Основы государственной культурной политики, чего до этого не было. Либералы-западники, державшие в своих руках практически все государственные и частные СМИ на протяжении 1990-х да и 2000-х г.г Евразийство Пахмутовой
Нежность нового евразийства"
Сегодня, 27 января 2017 года, в возрасте 62 лет ушел от нас великий мыслитель, русский философ, знаток права, член Союза писателей России, поэт и режиссер Владимир Игоревич Карпец. Выражаем соболезнования семье, близким и друзьям Владимира Игоревича. Владимир Карпец: Защитник идеи Русской Монархии, Русского Царства, Третьего Рима
Умер Владимир Карпец"
В середине ноября была затронута в СМИ скользкая тема, основанная на сюжете английского военкора, ставшего родным за время войны в Донбассе Грэма Филлипса о ростовских настроениях и взглядах обывателя по поводу происходящего противостояния жителей шахтерс Опасная «глухота»
Опасная «глухота»"
Джонс: Мир готов к переменам Джонс: Мир готов к переменам
После Обамы"
Когда во главе России встанет человек, который скажет, что Россия создана русскими, их невероятными жертвами - тогда можно будет сказать, что произошел патриотический переворот Шафаревич: Русский - по определению и без определения
Интервью с философом, академиком РАН Игорем Шафаревичем"
Томилав Сунич: Евроcоюз - один из показушных проектов Томилав Сунич: Евроcоюз - один из показушных проектов
Евросоюз - показуха!"
18 марта 2017 года, мы отмечаем третью годовщину «Русской Весны». Отмечаем и вспоминаем с противоречивыми чувствами. С одной стороны, это день настоящего единения русского народа, русской цивилизации. В самой России, в Крыму и на Донбассе, Днепропетровске В ожидании Русской весны
Русская весна - будет!"
В сети разгорелись не слабые споры по материалу военкора Дмитрия Стешина «Донбасс – муки за всех», на тему: почему Россия не смогла адекватно ответить Украине после очередного ее расстрела Донбасса. Руслан Ляпин Не надо себе врать
Украина - БУ. Или нет?"
Стараниями «оранжевых властей» Украины темные фигуры украинской истории были возвращены из мрака прошлого и попытались взять реванш у внуков страны, участвовавшей в разгроме фашизма Степан Бандера: искусство мифологизации и героизации
Холуй нацистов ухитрился стать героем Украины"
Неоевразийство — политическая философия, наследующая классическому евразийству и русской консервативной мысли. Классическое евразийство возникло в среде русской эмиграции, размышлявшей о причинах краха русской культуры и гибели государства. Неоевразийство Неоевразийство как ценностная система
И снова об идеях..."
Десять лет исполняется сегодня, 17 сентября 2016 года, со дня референдума о независимости и присоединении к России, который прошёл в Приднестровской молдавской республике (ПМР) в 2006 году. 97,2% граждан, принявших участие в голосовании, поддержали курс н Евразийский вектор Приднестровья
10 лет выбора ПМР"
В свое время один из основателей геополитики Карл Хаусхофер настаивал на необходимости популяризации этой науки, да еще так широко, чтобы о ней говорили на улице Противостояние будет вечным
История доказывает, что Европе верить нельзя"

22 марта 2017, 09:50
Первый заместитель председателя Изборского клуба Олег Розанов
Розанов: Глобалисты уже назначили нового президента Франции

Исход намеченных на конец апреля – начало мая 2017 года президентских выборов во Франции уже предрешен, считает политолог и общественный деятель, первый заместитель председателя Изборского клуба Олег Розанов.

По мнению эксперта, коррупционный скандал вокруг кандидата от глобалистов Эммануэля Макрона призван привлечь к нему внимание, чтобы затем разыграть разводку со вторым туром, в котором он победит лидера Национального фронта Марин Ле Пен.

«Выборы во Франции самих французов явно давно не возбуждают. В стране победивших гей-парадов перестают действовать даже коррупционные скандалы и компроматы, все лица политиков скучны, а речи предсказуемы. Чтобы хоть как-то привлечь внимание к представителю банковского лобби Макрону, его вслед за остальными наспех обвинили в коррупции и поспешили разыграть старую выборную разводку со вторым туром выборов», - заявил Розанов в интервью порталу Евразия.

По его мнению, ко второму туру Макрон, которого глобалисты уже назначили новым президентом Франции, внезапно окажется вне подозрений.

«Никаких иллюзий быть не должно. Франция – страна победивших извращенцев и импотентов, и никакие скандальные возбудители на эту охладевшую публику уже не действуют. Когда двое из троих кандидатов обвинены в коррупции, в неудобном положении оказывается сам Макрон. Поэтому его до кучи решили тоже в чем-то обвинить. Единственный мужик среди этой бледной публики – Марин Ле Пен, но и ее задушат во втором туре», - резюмировал Розанов.


31 марта 2017, 21:58
эксперт Изборского клуба, депутат Брянской областной думы Виктор Гринкевич

Гринкевич: Евросоюз находится на грани коллапса

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер намерен поддержать американский сепаратизм в отместку за поддержку Дональдом Трампом Brexit.
28 марта 2017, 14:49

По России прошла волна митингов против коррупции

В России в прошедшее воскресение, 26 марта 2017 года, прошла серия митингов в поддержку оппозиционера Алексея Навального.
28 марта 2017, 09:17
Павел Раста (Шекспир)

Павел Раста: Новороссия должна быть свободна от украинских исторических мифов

Недавно в России и на Донбассе отмечалась очередная годовщина Переяславской Рады 1654 года – исторического события, положившего начало воссоединению Малороссии с Россией.
24 марта 2017, 23:06
Олег Розанов

Розанов: Холодильник медленно, но верно побеждает телевизор

Центробанк России снизил ставку с 10 до 9,75% годовых, говорится на сайте ведомства.
24 марта 2017, 17:10
За отправку в Киев маргинального российского политика Алексея Навального выступают 75% пользователей русскоязычного сегмента сети Интренет. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого в Твиттере экспертом Изборского клуба, главой информслужбы

Блогосфера РФ выступила за отправку Навального в Киев (ФОТО)

За отправку в Киев маргинального российского политика Алексея Навального выступают 75% пользователей русскоязычного сегмента сети Интренет.
21 марта 2017, 01:11

Ясиноватские машиностроители призвали тружеников Донбасса не верить киевским олигархам (ВИДЕО)

Рабочие Ясиноватского машиностроительного завода ответили на предложение украинских олигархов к рабочим покинуть территорию ДНР с перспективой трудоустройства на предприятиях, расположенных на подконтрольной киевскому режиму территории.
19 марта 2017, 19:33

Белый дал объяснение тому, что Трамп не ответил на рукопожатие Меркель

Лидер США Дональд Трамп не пожал руку канцлеру ФРГ на встрече 17 марта, так как не слышал, что Ангела Меркель обратилась к нему, объясняет произошедшее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Der Spiegel.
18 марта 2017, 23:16
Лидер Патриотических сил Донбасса Александр Ходаковский

Ходаковский призвал работников ахметовских предприятий работать во благо ДНР и ЛНР

Лидер общественной организации “Патриотические силы Донбасса”, командир бригады “Восток” Александр Ходаковский сделал обращение к работникам расположенных в ДНР и ЛНР предприятий украинских олигархов, взятых 1 марта 2017 года под внешнее управление руководством республик.
16 марта 2017, 11:01
Проблемы, вызванные путаницей с понимании терминов понятийного аппарата этносоциологии стали главной темой лекции, которую прочёл 15 марта 2017 года в Сочи директор Центра геополитических экспертиз, член Общественной палаты РФ Валерий Коровин

Коровин: Россия – не «национальное государство», а единство многообразия (ФОТО)

Проблемы, вызванные путаницей с понимании терминов понятийного аппарата этносоциологии стали главной темой лекции, которую прочёл 15 марта 2017 года в Сочи директор Центра геополитических экспертиз, член Общественной палаты РФ Валерий Коровин.
16 марта 2017, 01:39
Экс-спикер Народного Совета ДНР Андрей Пургин

Андрей Пургин: Украина продолжает жить задом наперед

Экс-председатель Народного Совета ДНР, один из основателей движения «Донецкая Республика» Андрей Пургин прокомментировал в интервью телеканалу «Царьград» распоряжение главаря киевской хунты Петра Порошенко об установлении полной транспортной блокады Донбасса.
14 марта 2017, 19:18
Без изменения пункта Конституции РФ о запрете на идеологию внесение в неё каких бы то ни было поправок практически бесполезно. Как сообщает корреспондент портала «Евразия», об этом 14 марта 2017 года в ходе своего выступления на проходящей в Сочи всеросси

Макеева: Без возвращения в Конституцию РФ идеологии мы потеряем страну (ФОТО)

Без изменения пункта Конституции РФ о запрете на идеологию внесение в неё каких бы то ни было поправок практически бесполезно.
9 марта 2017, 20:05
эксперт Изборского клуба, депутат Брянской областной думы Виктор Гринкевич

Гринкевич: Культа «священной заграницы» больше нет – русские возвращаются на Родину

Русские, ранее проживавшие за границей, начали возвращаться на Родину. Так, в 2016 году в Россию вернулись почти 150 тысяч соотечественников. При этом пятая часть из них – люди, проживавшие в странах Евросоюза: Чехии, Германии, Франции.
8 марта 2017, 01:17
Глава МВД киевской хунты Арсен Аваков

Киев намерен ликвидировать Сбербанк России

Глава МВД киевской хунты Арсен Аваков отреагировал на признание Сбербанком России документов ДНР и ЛНР.
8 марта 2017, 00:59

Сбербанк России признал ДНР и ЛНР

Сбербанк России начал с 7 марта 2017 года обслуживание граждан по документам Донецкой и Луганской народных республик.
5 марта 2017, 15:52
Сбербанк РФ проигнорировал Указ Президента России Владимира Путина о признании документов, в том числе - паспортов Донецкой и Луганской народных республик, сообщает портал «Евразия» и ряд других СМИ. «Сбербанк России у нас оказывается – государство в госу

Макеева: Сбербанк РФ – государство в государстве?

Сбербанк РФ проигнорировал Указ Президента России Владимира Путина о признании документов, в том числе - паспортов Донецкой и Луганской народных республик, сообщает портал «Евразия» и ряд других СМИ.
5 марта 2017, 09:06

Сбербанк РФ игнорирует Указ Президента РФ о признании паспортов ЛДНР (ФОТО)

Сбербанк РФ проигнорировал Указ Президента России Владимира Путина о признании документов, в том числе - паспортов Донецкой и Луганской народных республик.
1 марта 2017, 22:21

Стало известно имя посла США в России

Джон Хантсман, бывший губернатор американского штата Юта может занять должность посла США в России, сообщает телекомпания CNN.
28 февраля 2017, 03:03
Виталий Кличко

Кличко рассказал, почему рухнул мост в Киеве

В Киеве 27 февраля 2017 года произошло обрушение части путепровода, пролегающего над проспектом Победы и соединяющего улицы Вадима Гетьмана и Александра Довженко. Железобетонная балка и ограждение рухнули на пролегающую под мостом автомобильную стоянку.
27 февраля 2017, 14:15
директор Центра геополитических экспертиз, член Общественной палаты РФ Валерий Коровин

В Саратове представят «Имперский разговор»

В Саратовской областной универсальной библиотеке состоится презентация книги члена Общественной палаты РФ, директора Центра геополитических экспертиз Валерия Коровина «Имперский разговор».
25 февраля 2017, 23:12
Александр Матюшин ("Варяг")

Ополченец «Варяг»: ДФС была лакомым куском для карателей

Захват украинскими боевиками Донецкой фильтровальной станции (ДФС) утром 25 февраля 2017 года был ожидаем и прогнозируем, считает старший лейтенант Вооружённых сил ДНР Александр «Варяг» Матюшин.
Сетевые войны     Все проекты     Редакция
Валерий

Александр

Валерий

Валерий

Валерий

Александр

Валерий Коровин. Конец проекта "Украина"

Александр Дугин. Украина. Моя война

Валерий Коровин третья мировая сетевая война

информационное агентство Новороссия

МИА Новороссия


Свидетельство о регистрации СМИ "Информационно-аналитического портала "ЕВРАЗИЯ.org"
Эл № ФС 77-32518 от 18 июля 2008 года. Свидетельство выдано "Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций".
  


Rambler's Top100