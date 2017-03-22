Розанов: Глобалисты уже назначили нового президента Франции
Исход намеченных на конец апреля – начало мая 2017 года президентских выборов во Франции уже предрешен, считает политолог и общественный деятель, первый заместитель председателя Изборского клуба Олег Розанов.
По мнению эксперта, коррупционный скандал вокруг кандидата от глобалистов Эммануэля Макрона призван привлечь к нему внимание, чтобы затем разыграть разводку со вторым туром, в котором он победит лидера Национального фронта Марин Ле Пен.
«Выборы во Франции самих французов явно давно не возбуждают. В стране победивших гей-парадов перестают действовать даже коррупционные скандалы и компроматы, все лица политиков скучны, а речи предсказуемы. Чтобы хоть как-то привлечь внимание к представителю банковского лобби Макрону, его вслед за остальными наспех обвинили в коррупции и поспешили разыграть старую выборную разводку со вторым туром выборов», - заявил Розанов в интервью порталу Евразия.
По его мнению, ко второму туру Макрон, которого глобалисты уже назначили новым президентом Франции, внезапно окажется вне подозрений.
«Никаких иллюзий быть не должно. Франция – страна победивших извращенцев и импотентов, и никакие скандальные возбудители на эту охладевшую публику уже не действуют. Когда двое из троих кандидатов обвинены в коррупции, в неудобном положении оказывается сам Макрон. Поэтому его до кучи решили тоже в чем-то обвинить.
Единственный мужик среди этой бледной публики – Марин Ле Пен, но и ее задушат во втором туре», - резюмировал Розанов.
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