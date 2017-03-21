Ясиноватские машиностроители призвали тружеников Донбасса не верить киевским олигархам (ВИДЕО)
Рабочие Ясиноватского машиностроительного завода ответили на предложение украинских олигархов к рабочим покинуть территорию ДНР с перспективой трудоустройства на предприятиях, расположенных на подконтрольной киевскому режиму территории.
Ясиноватские труженики призвали всех рабочих Донбасса проигнорировать распоряжение представителей компании «Метинвест» и прочих предприятий, принадлежащих Ринату Ахметову и другим украинским олигархам.
«На прошлой неделе со стороны администрации и собственников предприятий, на которые введено внешнее управление, обусловленное блокадой Донбасса, произносились призывы к сотрудникам покидать территорию, свои дома и рабочие места. В связи с этим коллектив Ясиноватского машиностроительного завода солидарно с Общественной Организацией “Патриотические Силы Донбасса” обращается к тем трудящимся этих предприятий, которые еще не определились со своей позицией.
Нас перед подобным выбором поставила война еще в 2014 году, когда территория завода, как и вся территория г. Ясиноватой, в течение более полугода подвергались разрушениям и артиллерийским обстрелам. Вас же перед выбором ставят политические игры Киева.
Не будем напоминать, что родная земля способна давать человеку такие силы, каких никакая чужбина, даже такая близкая, как Мариуполь и Запорожье, не даст. Дома и стены помогают.
Но стоит подумать о перспективах более насущных: Киевские власти, вооружившись воинствующей русофобией, без оглядки разрушают промышленный потенциал, созданный еще при Советском Союзе, и уже совершенно очевидно, что разрушение всей украинской индустрии и превращение бывшей Украины в аграрно-сырьевой придаток Запада - вопрос совершенно недалекого времени. Мы же на практике убедились в том, что несмотря ни на бомбежки, ни на блокады интеграция в российскую экономику дает не просто надежды, а четкие перспективы сохранения промышленности и ее развития», - говорится в обращении рабочих ЯМЗ.
«Мы хотели бы выразить поддержку специальному штабу внешнего управления предприятиями и просим всех трудящихся Донбасса оказать максимальное содействие в возвращении промышленности региона той мощи и славы, которая ковалась усилиями наших отцов и дедов.
Война, блокада, майданные лозунги бесповоротно и окончательно убедили нас в том, что только в единстве с Россией и у людей, и у промышленности Донбасса есть достойное будущее», - заявили труженики Ясиноватой.
На состоявшемся собрании заводчан выступили директор ЯМЗ Владимир Трубчанин, начальник производства Ольга Блоха и лидер общественной организации «Патриотические силы Донбасса» Александр Ходаковский, сообщает Бригада “Восток” – Патриотические силы Донбасса.
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