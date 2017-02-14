В городе Алчевске Луганской Народной Республики произошло вооруженное нападение на человека, сообщает собкор портала «Евразия».
Инцидент произошёл вечером 13 февраля 2017 года. Житель Алчевска К., который работает менялой, находился на своем рабочем месте около Лиманского рынка в районе ТРЦ Джаз. К нему подъехал автомобиль марки Chevrolet Aveo серебристого цвета, из которого вышли четверо мужчин в балаклавах, одетых в камуфляжную форму. Двое из них были вооружены автоматическим оружием, еще у двоих при себе были пистолеты. Отмечается, что они довольно громко несколько раз заявили, что служат в НМ ЛНР, после чего начали жестоко избивать свою жертву. После того, как пострадавший перестал кричать, преступники сели в принадлежащий ему автомобиль марки Skoda Octavia А5 серебристого цвета и на двух автомобилях уехали в направлении Луганска.
Потерпевший запомнил лицо одного из налётчиков, единственного, кто был без балаклавы, так как носит очки.
В Алчевске тут же был объявлен план «Перехват», перекрыты въезды в город. Идет поиск преступников.
Ранее портал «Евразия» сообщал, что с 13 февраля 2017 года в Алчевске была остановлена работа металлургического завода (АМЗ), на котором работает порядка 90% жителей города.
Свидетельство о регистрации СМИ "Информационно-аналитического портала "ЕВРАЗИЯ.org" Эл № ФС 77-32518 от 18 июля 2008 года. Свидетельство выдано "Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций".