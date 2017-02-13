Алчевский металлургический завод вынужден остановить свою работу
Алчевский металлургический завод (АМЗ) был вынужден 13 февраля 2017 года с 10 часов утра приостановить свою работу в связи с нехваткой сырья и лишением рынка сбыта продукции.
Как сообщает телеканал «Царьград», причиной стала устроенная украинскими боевиками блокада.
Отмечается, что в течение недели работа предприятия будет поддерживаться. Если ситуация не изменится, завод будет законсервирован.
Отметим, что АМЗ является одним из крупнейших предприятий в своей отрасли. На нем работает порядка 90% населения города Алчевска (ЛНР).
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