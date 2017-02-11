Британский атомный подводный флот оказался полностью небоеспособен
Все семь британских атомных субмарин классов Astute и Trafalgar оказались неспособны к выполнению боевых задач, пишет таблоид The Sun.
«Все семь кораблей находятся на ремонте либо техническом обслуживании, из-за чего невозможно защищать наши воды и следить за недремлющими российскими подлодками», - отмечает издание со ссылкой на источник в военном ведомстве Туманного Альбиона.
«А сколько было неудачных шуток со стороны англичан о нашем военном флоте? Англосаксы сначала распространяли видео с якобы глохнущими российскими танками, потом смеялись над кадящим в Средиземном море авианосцем “Адмирал Кузнецов”, потом говорили о никчемности бомбардировщиков в Сирии. Теперь у нас всех есть повод посмотреть на боеспособность британского подводного флота”, - прокомментировал ситуацию в беседе с корреспондентом портала «Евразия» политолог и общественный деятель, первый заместитель председателя Изборского клуба Олег Розанов.
«История в итоге повернулась так, что наши корабли, самолеты и танки уже все доказали: “Калибры” бьют в цель, корабли выполняют стрельбы, бомбардировщики разносят в щепки убежища террористов? А чем могут похвастаться британцы? Ржавыми субмаринами на дне Ла-Манша или злыми шутками о русском оружии?
В реальной боевой ситуации военным ее величества будет точно не до смеха и шуточек. Британский лев уже не тот!», - заключил эксперт.
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