В Москве обсудили возможность нового Нюрнбергского процесса
Международная научно-практическая конференция «Нюрнбергский процесс — исторические уроки и современные реалии» прошла 6-7 февраля 2017 года в международном независимом эколого-политологическом университете.
Конференция организована Академией МНЭПУ (Международный независимый эколого-политологический университет) (Россия, Москва) и Донецким национальным техническим университетом ДНР (ДНР, Донецк) при поддержке Российского военно-исторического общества (РВИО) и Центрального музея Великой Отечественной войны.
На конференции были обсуждены проблемы актуализации решений Международного судебного процесса над нацистскими преступниками (Нюрнбергский процесс 1945 – 1946 гг.), подтвержденных Генеральной Ассамблеей ООН 11 декабря 1946 года, способствовавших развитию международного права в части пресечения преступлений против мира и безопасности человечества. Эта тема особенно актуальна в наши дни в связи с варварской агрессией НАТО против Югославии и не менее трагическими событиями на территории Донецкой и Луганской народных республик.
В конференции приняли участие преподаватели, аспиранты, студенты вузов, представители научного сообщества из Москвы, Донецка, Волгограда, Риги, Севастополя, Белграда, Парижа и др., представители СМИ.
От ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» выступил Заслуженный деятель науки РФ, профессор, д.т.н., зав. кафедрой управления природопользованием и экологической безопасностью Института отраслевого менеджмента Государственного университета управления: Яков Вишняков с докладом «Осознание необходимости безотлагательной актуализации опыта нюрнбергского процесса в условиях нарастающего системного цивилизационного кризиса» (авторы доклада: Яков Вишняков и Светлана Киселева).
В докладе обоснована необходимость безотлагательного создания и реализации российской высокопатриотической идеологии дружественного отношения человека к природе в интересах укрепления позиции России как духовного лидера современной цивилизации. Отмечено, что память о Нюрнбергском трибунале вселяет уверенность в том, что те, кто в период с 1945 года и по настоящее время, занимая антироссийскую позицию, нарушают международное право, не смогут уйти от наказания- их преступлениям нет срока давности.
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