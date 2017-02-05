Украинские оккупанты совершили подрыв линии электропередач в районе Светлодарска, что привело к временному обесточиванию Горловки, сообщили корреспонденту портала «Евразия» в пресс-службе Управления Народной милиции ДНР.
Инцидент произошел 4 февраля 2017 года около 14-30. Энергоснабжение города удалось оперативно восстановить, подключив электролинии из Енакиево и Макеевки.
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