Предлагаем вашему вниманию неполные сводки повреждений в Донецке и окрестностях в результате обстрелов со стороны формирований, подконтрольных Киеву. Информация от 1 января 2017 года.
🔴КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН
- ул. Элеваторная - Снаряд упал рядом с проезжающей машиной скорой помощи. Осколочные ранения получили мирный житель, водитель и фельдшер, находящиеся в машине - территория Донецкого Ботанического сада - 2 попадания, поврежден розариум
🔴КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН
- ул. Энгельса, 116 - в 6:50 взорвалось рядом с домами, повреждено остекление
- пер. Колхозный, 1 - попадание в дом
- пер. Курчатова, 45 - АТС 52 - попадание пострадавших нет
🔺пос. Северный.
- ул. Степаненко, 26а, 28, - прилет рядом с домами, повреждено остекление
🔴МАКЕЕВКА
- шахта Щегловская-глубокая - обстрел. По предварительным данным есть трое пострадавших. Утреннюю смену отпустили домой. Работа шахты временно приостановлена
- ГБ№ 2 в Макеевке - 2 прилета, пострадавших нет. Один перед поликлиникой, другой во дворе больницы возле реанимации.
- ул. Коккинаки, 40 - в результате обстрела погибла женщина
- ул. Репина, 10 - попадание в палисадник сзади дома
- ул.Ферганская - ранение получила местная жительница
- ул. Цеолковского 105, - попадание в огород, нет света
🔴СТАРОМИХАЙЛОВКА
- ул. Артема, (?) - повреждения
🔴АВДЕЕВКА
- ул. Красноармейская, 64 а, 68, 105, 107 та 108 - повреждения домов, ранение получил местный житель
- ул.Тургенева, 64, 65, 66 - повреждение домов
- ул. Колосова, 192, 239 - повреждения домов
- ул. Колосова, 204 – в следствии попадания снаряда произошел пожар
- ул. Заводская, 84а - повреждение
- ул.Заводская, 96 - прямое попадание во второй дом, веранду, вынесены все заборы, двери, окна
- ул. Заводская, 100- попадание
- ул. Кирова 239 и 194 - повреждения домов
- ул. Спортивная, 59 - не разорвался снаряд, застрял в крыше
- ул. Шевченко, 57 – снаряд взорвался во дворе, повреждены хоз постройки
- ул. Пушкина, 86 - попадание во двор в крышу и огород,попадание возле двора
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