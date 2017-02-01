График подвоза воды в Червоногвардейском районе Макеевки на 1 февраля
В связи с нарушением водоснабжения Червоногвардейского района Макеевки, связанным с перебоями в работе Верхне-Кальмиусской фильтровальной станции из-за обстрелов ВСУ, организован подвоз воды на территории района.
Поселок Красный Партизан:
- ул. Шахтёра, вблизи магазина № 5 18.00-19.00
- завод РМЗ (частному сектору) 18.40-20.40
- ул. Черняховского, маг. «Макарошка» 21.20-22.20
Поселок Горького:
- ул. Малиновского (1й Республиканский) 18.00-19.00
- ул. Черняховского, д. 30, вблизи автостоянки 19.00-20.00
- ул. Чубаря, дом 8 20.00-21.00
Поселок Дзержинского:
- ДК ДонНАСА 18.00-19.30
- ул. Таёжная, з-д Скиф 20.30-22.00
Поселок Крупской:
- ул. Солидарности, пересеч. с ул. Черепановых,
остановка 27 квартал 18.00-19.00
- ул. Уборевича, д.17, остановка «Кальмиус» 19.40-20.40
- ул. Тухачевского, ДК шахты 8- 8 БИС 21.20-22.20
- ул. Давыденко, МОШ № 25 18.00-19.00
- Храм Григорьевка, ул. Авдеевская 19.40-20.40
- ул. Тореза, 2, Республиканский
Поселок Калинина:
- ул. Тегеранская, МОШ № 37 18.00-19.20
- ул. Ботаническая д. 8 20.30-22.00
Поселок Карла Маркса:
- ул. Свободы, Фестивальная, Геологическая 19.10-20.30
М-н Калининский:
- вблизи дома № 12, магазин «Полюс» 19.20-20.30
- вблизи магазина «Калинка 21.20-22.20
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