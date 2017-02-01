Скорая помощь попала под обстрел в Донецке, есть пострадавшие (ВИДЕО&ФОТО)
Автомобиль скорой помощи попал 1 января 2017 года под обстрел ВСУ в районе улицы Элеваторная Буденновского района Донецка. В результате инцидента осколочные ранения получили трое медиков. Об этом в эксклюзивном интервью корреспонденту официального сайта ДНР рассказал заместитель директора по хирургической части Республиканского травматологического центра Вадим Оноприенко.
Как сообщает Донецкое агентство новостей (ДАН), все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь в полном объеме.
«Ранены двое водителей и санитарка. Фельдшер не пострадал. У водителя и санитарки амбулаторные ранения. Второй водитель госпитализирован. У него открытая травма плечевой кости», - отметил Оноприенко.
По словам очевидцев, снаряд прилетел в здание склада, при этом осколками зацепило проезжавшую мимо скорую помощь. Поблизости расположена АЗС, что создавало опасность возгорания. Однако, согласно имеющейся информации, данный объект в результате обстрела повреждён не был.
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