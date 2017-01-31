Киев привлекает к себе внимание террором жителей Донбасса (ВИДЕО)
Действия украинского руководства в очередной раз обострили и так очень неспокойную обстановку на Донбассе. Киевская власть четко знает, когда надо начинать увеличивать интенсивность обстрелов мирных поселений ДНР и ЛНР, и самое страшное, что она это делает.
За последние месяцы интерес мирового сообщества к бывшей Украине и идущей в ней гражданской войне резко упал. Этому способствовало много факторов. Это и откровенная глупость, совершенная теми, кто считает себя украинской элитой, в ходе предвыборной гонки в США, когда публично оскорбляли тогда еще кандидата, а ныне президента США Дональда Трампа. Не повысили авторитет «незалежной» и разросшаяся до невиданных размеров коррупция и тотальное воровство. В рамках Минских соглашений так и не было ничего на политическом поле не сделано - поправки в конституцию не готовы, законы не приняты, незаконные добробаты, состоящие из националистов, не разоружены.
И как результат оттягивание Евросоюзом предоставления остаткам Украины безвизового режима, не подписание соглашения об ассоциации ЕС-Украина да и кредиторы пока и не думают давать деньги, хотя все отлично понимают, что экономика Незалежной без поддержки МВФ просто рухнет. Сейчас ясно, что в ЕС будут ждать, в какую сторону подует ветер из США, и конечно результаты выборов в Германии, Франции и Нидерландах.
Поэтому сейчас Порошенко предпримет отчаянные попытки удержаться у власти. Петр Алексеевич применяет уже не раз опробованную им тактику террора собственного народа на Донбассе, в надежде привлечь общественное внимание, а также финансы для спасения «демократического европейского государства» вставшего в авангарде борьбы с «агрессивной имперской Россией».
И в этой борьбе его не останавливает ни гибель своих военнослужащих, ни потери среди мирного населения. Так, только за 29 и 30 января 2017 года в ходе бездумного наступления в районе Авдеевки украинские силовики потеряли убитыми 25 человек, ранеными - более 40. Кроме того были уничтожены две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и два 152-мм орудия Гиацинт-Б вместе с расчетами. Все эти жертвы были принесены в угоду создания необходимого для Порошенко политического фона перед встречей с Ангелой Меркель.
В последние дни артиллерия ВСУ целенаправленно уничтожает жилые дома, ведет обстрел школ и больниц, провоцируя на ответные действия защитников Донбасса. Ожидаемо с новой силой киевское руководство затянет известную мантру о десятках тысяч российских военнослужащих ведущих боевые действия на Донбассе и о том, что сепаратисты сами себя обстреливают, разрушая жизненно важные объекты.
Хочется надеяться, что у лидеров европейских стран наступит прозрение, и они поймут кто такой Порошенко, и кто реально виноват в трагедии на Донбассе унесшей тысячи жизней.
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