Коровин: Поиск примирения следует искать в синтезе белой и красной идей (ВИДЕО)
Русская революция 1917 года, столетний юбилей которой мы отмечаем в 2017 году, нуждается в переосмыслении и объективной оценке. К такому мнению пришли эксперты, принявшие участие в дискуссии организованной пресс-центром «Парламентской газеты».
«Мы свободны мыслить не в материалистических и позитивистских категориях, а используя метафизические категории, - высказал мнение директор Центра геополитических экспертиз, член Общественной палаты РФ Валерий Коровин. - Именно метафизика, русский идеализм, русский эсхатологизм стал фактором, который сделал революцию 1917 года успешной, потому что народ не мыслил в категориях модерна, ничего об этом не узнал, ни изучал европейские философские позитивистские концепции, а искал правды и справедливости. Наш народ – идеалист, поборник справедливости и правды, и именно это он обнаружил в русской революции, особенно в октябре 1917 года, который очень ловко сыграл на этих чаяниях русского консервативного православного на тот момент большинства. И сегодня мы восстанавливаемся именно в таком качестве, как русское консервативное православное большинство, поэтому предлагаю взглянуть на эти события онтологически и, конечно, оценочно».
По мнению эксперта, примирение возможно на основании всего того лучшего, что было как в белой, так и в красной идеях.
«Я предлагаю отбросить все негативное, что было в этой русской революции с точки зрения консервативного русского большинства и с точки зрения онтологии русского бытия. На мой взгляд, все негативное было связано как раз с концептом модерна. То есть, у красных – это была, безусловно, левая политическая составляющая, полное разрушение традиционного уклада, раскрепощение общества, его атомизация вслед за западным обществом, его дискретность и превращение в рассыпное множество. И вот эта левая политическая компонента, бьющая и по государственности российской и по консервативному сплоченному русскому обществу, стала фактором раздора, который лег в основу последовавшей гражданской войны. А вот левая экономическая составляющая была воспринята позитивно, как движение к справедливому обществу – обществу правды. То же самое касается белой стороны. В ней совершенно гармоничным было стремление к сохранению традиций русского бытия, уклада, консервативных ценностей, православия, религии и совершенно отторгалась правая экономическая составляющая – рынок, ориентация на западные ценности, чем грешила романовская элита в целом, двигавшаяся по пути модернизации вместе с вестернизацией – с заимствованием западной системы ценностей, начиная с раскола Церкви. Если мы сегодня отбросим позитивистские прогрессистские факторы модерна из левого красного лагеря (политическая компонента) и негативные факторы из правого лагеря (экономика, рынок и вестернизация), и останутся у нас социалистические принципы в экономике и правая политика – ценность государства, общинность сознания, консервативные ценности. Это во многом было реализовано в сталинскую эпоху и описано в идеологии национал-большевизма. На мой взгляд, именно эта левая экономически и правая политически идеологическая модель может стать примиряющей в политическом плане, ну а в цивилизационном – те ценности, которые были до революции и возрождаются сегодня», - заключил Коровин.
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