В Москве начал работу дискуссионный клуб «Ордынка» (ФОТО)
Первая встреча дискуссионного клуба "Ордынка", организованная совместно с Московским отделением ЕСМ, состоялась 17 января 2017 года. В мероприятии приняли участие руководство и активисты ЕСМ и представители общественно-политических движений консервативного толка.
На встрече обсуждались такие проблемы как демография, борьба с абортами, противодействие оскорблению святынь, защита традиционных ценностей.
Открыли собрание лидеры Московского отделения ЕСМ Антон Брюков и Анастасия Ковалёва, которые выразили надежду, что "Ордынка" станет платформой, объединяющей здоровые консервативные силы не только России, но и зарубежных стран. Затем слово взял представитель клуба «Ордынка»
Игорь Старков, который рассказал о планах по работе с молодежью и продвижении в массы патриотического искусства.
Также на заседании выступили протоиерей Максим Колесник, член Союза политэмигрантов и политзаключенных в Украине Галина Запорожцева, Михаил Очкин, представитель Национально-консервативного движения Валентина Боброва и член организации "Евро Рус" Крис Роман из Бельгии. Он рассказал о сложившейся в Европе катастрофической ситуации в связи с разложением традиционных семейных ценностей.
Также в рамках дискуссии были затронуты вопросы противодействия оскорблению святынь на примере фильма режиссера Алексея Учителя "Матильда". С его критикой выступили Максим Марков из Союза православных хоругвеносцев и Валентина Боброва.
Участники встречи приняли решение о создании совместной правоконсервативной платформы, которая должна помочь реализации патриотических идей на практике, сообщает портал Россия 3.
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