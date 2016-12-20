Безлер: Счет убитых под Дебальцево карателей уже идет на сотни
В результате попытки наступления украинских карателей на дебальцевском направлении, предпринятой 18 и 19 декабря 2016 года, потери ВСУ превысили сто человек. Об этом сообщил на своей странице в соцсети «Вконтакте» бывший командир горловского ополчения Игорь Безлер («Бес»).
«За двое суток наступления ВСУ на Светлодарской дуге украинские сми пишут о 5 погибших и 7 раненых. Но дело в том, что украинские сми, более чем уверен, откровенно лгут. Мне в личку пришло сообщение от военнослужащего 54 бригады ВСУ. Они доставили тела погибших военнослужащих в морг Артемовска. Вторые сутки доставляют тела с района Грязевских ставков, района Логвиново и Калиновки. Он просил написать, чтобы родственники, у кого родные находятся в АТО, просто им позвонили. Более ста семей не услышат голос родного человека уже никогда. Командование скрывает реальные потери. Морг Артемовска оцеплен. Проверяют телефоны на наличие фотографий и сообщений. Больницы Артемовска переполнены ранеными. Трупы с Артемовского морга вывозят в неизвестном направлении на грузовиках. Многие скажут, что это фейк. Я не буду ничего утверждать. Знаю, что мою страницу читают и на Украине. ПРОСТО ПОЗВОНИТЕ СВОИМ РОДСТВЕННИКАМ В АТО», - написал военачальник.
«По состоянию на 21.00 19.12.2016 г.больницы Артемовска, Часов Яра, Краматорска забиты ранеными военнослужащими ВСУ. Основные ранения минно-взрывные и осколочные. Тымчуки, Кучмы и прочая волонтерская киевская рать, прежде чем обвинять в фейковости сообщения, возьмите ноги в руки и вперед в эти больницы, а потом рассказывайте, что "потерь нет". Все, что удалось взять ВСУ при наступлении - позиции на Грязевских ставках. Высоту 220 взять не удалось», - заключил «Бес», добавив, что киевская хунта таким вот удивительным образом поздравила украинцев с днем Святого Николая.
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