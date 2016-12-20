Смертельный грузовик: в Берлине исламист протаранил рождественскую ярмарку
Девять человек погибли, 45 получили ранения в результате теракта на рождественской ярмарке в столице Германии.
Двое неизвестных на грузовике Scania с польскими номерами протаранили толпу посетителей рождественской ярмарки на Брайтшайдплатц в Берлине.
Находившегося за рулем террориста удалось задержать, его напарник погиб, передает Лента.ру. Отмечается, что задержанный боевик является по происхождению афганцем или пакистанцем, и он уже попадал в поле зрения полиции за совершение уголовного преступления.
Добавим, что запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ) уже взяла на себя ответственность за теракт в Берлине.
Напомним, 14 июля 2016 года во французской Ницце управляемый террористом ДАИШ грузовик врезался в толпу людей, отмечавших на городской набережной национальный праздник День взятия Бастилии. Жертвами теракта стали 86 человек.
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