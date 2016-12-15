Корнилов: Украине нельзя доверять «скифское золото»
Амстердамский суд 14 декабря 2016 года постановил передать уникальную коллекцию античных экспонатов, более известную под названием «скифское золото», Украине.
Более 2000 артефактов из четырех музеев Крыма были отправлены на выставку в археологический музей Алларда Пирсона в Амстердам в феврале 2014 года. После воссоединения Крыма с Россией возник вопрос о государственной принадлежности экспонатов.
Подавшие коллективный иск в голландский суд владельцы экспонатов: музей-заповедник «Херсонес Таврический» Севастополя, Центральный музей Тавриды Симферополя, Бахчисарайский и Керченский историко-культурные заповедники намерены до конца бороться за уникальную коллекцию, и собираются подавать апелляцию и требовать пересмотра решения суда.
Как говорится в официальном заявлении Министерства культуры РФ, решение амстердамского суда нарушает нормы международного права о защите культурных ценностей и право народа Крыма на доступ к собственному культурному наследию.
Известный политолог и историк, директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов в интервью телеканалу «Царьград» сообщил, что передача Украине «скифского золота» может привести к утрате этого уникального собрания артефактов.
«Это крайне печальное, но вполне прогнозируемое решение. Мы прекрасно понимаем, что и в Нидерландах, и на Украине этот вопрос политизирован, поэтому аргументы права были отодвинуты на задний план… Я считаю, что крымским музеям необходимо бороться за свои ценности. Есть возможность в течение трёх месяцев подать апелляцию. Несмотря ни на что продавливать юридические вопросы до конца, потому что мы прекрасно понимаем, что как только эти экспонаты попадут на территорию Украины - многие из них больше никто никогда не увидит», - отметил эксперт.
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