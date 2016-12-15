Представительство ДНР открылось в итальянском Турине
В итальянском городе Турин 14 декабря 2016 года открылось первое в стране представительство Донецкой Народной Республики.
Одним из его инициаторов стал посетивший Донбасс в качестве международного наблюдателя член регионального совета Пьемонта Маурицио Маррони, сообщает телеканал «Царьград».
Напомним, 1 сентября 2016 года представительство ДНР было открыто в чешской Остраве, что вызвало бурю возмущения со стороны киевской хунты и ноту протеста со стороны украинского МИД.
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