Открытое украинскими геологами месторождение газа на шельфе Чёрного моря в районе острова Змеиный было известно в СССР ещё в 1980-е годы, передает телеканал «Звезда».
В 2009 году большая часть газовых месторождений в этом районе по решению Международного суда ООН была признана принадлежащей Румынии.
Отметим, что накануне глава Госслужбы геологии и недр Украины Николай Бояркин заявил об открытии украинскими геологами нового газового месторождения с объемом запасов природного газа в 40 миллиардов кубометров. По его словам, это приведет к «титаническому сдвигу» в государственной геологоразведке.
Сообщение Бояркина ехидно прокомментировал заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин: «"Тот факт, что Украина вновь начала поиск нефти и газа, свидетельствует о титаническом сдвиге в геологоразведке стране", — цитирует "Укринформ" главу Государственной службы геологии и недр страны Николая Бояркина. "Сдвиг" у вас действительно "титанический"», - написал он на своей странице в соцсети.
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