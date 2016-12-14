В День Героев Отечества 9 декабря 2016 года в Донецкой Народной Республике состоялась акция «Наследники Победы», в ходе которой раздавались листовки с изображением Михаила Кутузова, Георгия Жукова и… Александра Захарченко – «героя Народной войны».
По мнению донецкой журналистки и блогера, активистки «Патриотических сил Донбасса» Нади Инди, в ДНР фактически сложился культ личности Захарченко, насаждаемый его окружением из ОД «Донецкая Республика» и ее молодежной структуры «Молодая Республика».
«Я вот всё думаю, кому же это в голову пришло такое сотворить? В чье воспаленное сознание пришла столь пошлая идея выслужиться? Ведь, странное дело. Казалось бы, страдает весь народ, тысячи людей свершают вклад собственными судьбами в НАРОДНУЮ войну, а канонизировать пытаются одного, присваивая ему, ни много, ни мало, звание "отца народа", при этом, не спрашивая у этого самого народа, нужны ли ему такие родственники… Но, простите, отцом здесь и не пахнет! Отец своих детей не бросает в тяжелую минуту. Закон об ополчении все так же не принят. Вдовы погибших бойцов - голодают, гонимые присными "отца". Народ (не элитарии) стенает...», - пишет в своем блоге Инди.
«В конце концов, есть такое понятие, как личная скромность. И, коли война именуется "народной", то почему бы равно не почтить всех её героев? Ведь, в конце концов, Кутузов - не император России, а Жуков - не лидер Советского Государства. Тем-то они и хороши в данной брошюре, что, будучи признанными героями Отечества, все же являют собой собирательный образ Русского Человека, сильного духом, не преклонившего ни колена, ни головы перед врагом, - размышляет журналистка. - А глядя на последний столбик данной брошюры, складывается стойкое впечатление, что сегодняшняя война - война, увы, не всего народа (не смотря на подпись "народная"), а война одной личности».
По словам Инди, не может не огорчать тот факт, что само слово "народная" применительно к Республике все чаще становится объектом насмешек. И как это ни прискорбно признавать, высмеивание «народности» имеет под собой веские основания.
Блогер считает, что окружение Захарченко в лице ОД «ДР» таким образом дискредитирует и его самого, и идею Донецкой Народной Республики. Подобные прецеденты уже имели место в прошлом году с появлением детской организации «Захаровцы» и значками с изображением главы ДНР. После прокатившейся волны насмешек и откровенного глумления проект юных «захаровцев» прикрыли.
«Те, кто так активно пытается натянуть на него образ "отца нации" с претензией на канонизацию - сознательно совершают глубокую ошибку, выставляя на посмешище не только его, как историческую личность, но и саму идею Народной борьбы. А вот это уже больше, чем непростительная глупость - это предательство. В прямом смысле этого слова», - резюмирует Инди.
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