В Москве состоится VII съезд некоммерческих организаций
VII съезд некоммерческих организаций (НКО) России пройдет 13-16 декабря 2016 года в Москве.
В мероприятии принимают участие более 1000 делегатов из всех субъектов РФ. Основной акцент съезда делается на необходимости финансовой, имущественной, информационной, образовательной и административной поддержке НКО, защите их интересов, обеспечении стабильного развития и устойчивости некоммерческого сектора.
Ожидается, что в мероприятии примут участие советник президента РФ, доктор экономических наук Сергей Глазьев, заместитель председателя Совета Федерации РФ Галина Карелова, заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, а также другие представители органов законодательной и исполнительной власти, руководители социально ориентированных НКО и благотворительных организаций.
В рамках съезда НКО также состоится Всероссийская конференция «Госгрант», в рамках которой будут обсуждаться вопросы государственной и негосударственной поддержки социально значимых проектов некоммерческих организаций.
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