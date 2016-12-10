Информация об ошибочном ударе по Мосулу не подтверждается
Американская антитеррористическая коалиция не подтвердила информацию о гибели 90 иракских военных при ошибочной бомбардировке Мосула. Соответствующее коммюнике выпустило 10 декабря 2016 года Центральное командование Вооруженных сил США, сообщает ИА REGNUM.
Напомним, что ранее ряд СМИ сообщил, что ВВС США нанесли ошибочный авиаудар по позициям иракской армии в Мосуле. Сообщалось, что в результате авиаудара погибли 90 иракских военнослужащих, а более 100 получили ранения.
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