Американская антитеррористическая коалиция не подтвердила информацию о гибели 90 иракских военных при ошибочной бомбардировке Мосула. Соответствующее коммюнике выпустило 10 декабря 2016 года Центральное командование Вооруженных сил США, сообщает ИА REGNUM .

Напомним, что ранее ряд СМИ сообщил, что ВВС США нанесли ошибочный авиаудар по позициям иракской армии в Мосуле. Сообщалось, что в результате авиаудара погибли 90 иракских военнослужащих, а более 100 получили ранения.