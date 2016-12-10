Ходаковский: Кремлевские политтехнологи уничтожают Русское движение (ВИДЕО)
Российские политтехнологи, контролирующие происходящие в Донбассе процессы, вытеснили из политического поля республик всех идейных людей, оставив беспринципных карьеристов, ставящих превыше всего личные интересы, считает лидер «Патриотических сил Донбасса», основатель бригады «Восток» Александр Ходаковский.
«Но вся эта борьба... кто пришел к нам? Вице-премьер Дима Трапезников, которого я считал пресс-секретарем клуба “Шахтер”, а он не пресс-секретарь, а креативщик какой-то, отвечавший за фанатское движение. И этот человек сейчас набрал такую силу, что конкурирует с господином Тимофеевым (министр доходов и сборов ДНР – прим. «Евразия» ). А тот считается у нас едва ли не сильнее самого Александра Захарченко. Он посажен по линии администрации российского президента и сидит, весь такой самодовольный. Трапезников у нас – “серый кардинал”. Да эту сволочь мы и близко не видели, когда здесь что-то начиналось. А сейчас они делят бизнесы, делят активы. Очень активно включились в этот процесс. И мы наблюдаем такие картины», - посетовал один из видных основателей Вооружённых сил и Министерства государственной безопасности Донецкой Народной Республики в ходе состоявшейся 6 декабря 2016 года скайп-конференции с участием журналистов портала «Евразия» - эксперта Центра геополитических экспертиз, главы Информационной службы Евразийского союза молодёжи (ЕСМ) Натальи Макеевой и корреспондента портала «Евразия», активиста ЕСМ Дмитрия Павленко.
«Все, что касается Русского Мира и Русской Весны сейчас здесь активно затаптывается, - продолжает Ходаковский. - Это, оказывается, не нужно. России это не нужно! Вы понимаете, о какой России я говорю. Не о нас с вами, и не о таких, как мы. Фундамент закладывается такой, что завтра ничего этого просто не останется. Потому, что сидят на российских каналах последние сволочи. Вот эти левченки, которые бегают с Украины. И они еще смеют рассказывать, что рискуют чем-то. Я, по-моему, рассказывал, как Левченко пытался наш актив под себя подгребать. По чей указке он действовал – неизвестно. Предстоит выяснить. Но этот Левченко, который народный депутат и постоянно у Соловьева выступает, он приезжал сюда и рассказывал: “Ребята, мне надо, чтобы я вас под себя подгреб, посадил на не длинный и не короткий, но достаточный для вас рубль, вы имитировали возмущение, а мы там на Турчинова с Яценюком давим. А как добьемся чего – даем отмашку, и вы утихомириваетесь”. То есть, марионетки. Типичные марионетки. Но мы оказались не такими. Оказались немного другой породы и поломали им всю картину. А теперь эти мерзавцы бегают по центральным российским каналам, истерят и представляют Донбасс. Почему не мы?! Почему Пургина никто не приглашает?! Ладно, я – персона нон грата. Но Пургин же – толерантный товарищ. Он может сдержать свой порыв и свою натуру. Почему не приглашают? Почему он не представляет нас вот там? Украину, Русский мир не представляет?»
В эмоциональном порыве Ходаковский открыто обратился к помощнику президента РФ Владиславу Суркову, который считается одним из главных «кураторов» Донбасса, контролирующим и направляющим все внутренние процессы.
Это не только возмутительно, но и опасно. Потому, что мы, даже в новейшей истории уже переживали подобные тенденции и события. Вы видели, что происходит, когда в обществе нет нормального здорового начала? Когда одни конъюнктурщики и потенциальные предатели. Мы ведь уже видели такое.
«Сейчас кричим, что Россия в свое время не воспитала пророссийски настроенные украинские силы, которые в нужный момент не стали на ее защиту. Но вот они мы. Вот они. Давайте еще тельняшку на груди рвать. Вот они мы. Мы уже воспитались с 2014-го года. Зачем вы нас уничтожаете? Владислав Юрьевич Сурков, скажите, зачем Вы нас уничтожаете? Почему мы должны сейчас наблюдать все эти картины, о которых Пургин говорит? Почему нам больше нет места в этой стране? С кем вы завтра останетесь? Объясните мне, пожалуйста, политтехнологи, кому вы завтра будете нужны, если вы последних апологетов затопчете и люди будут разочарованы донельзя? Вы должны понимать одну простую, но очень важную мысль о том, что если сейчас этот проект, который здесь случился (не корректно, наверное, использовать это выражение), будет задавлен, то больше пророссийских настроений на Украине вы не поднимете. Предавший раз, предаст снова. Все будут об этом вспоминать», - с горечью заключил патриот Донбасса.
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