Избранный президент США Дональд Трамп станет исполнительным продюсером реалити-шоу «Ученик знаменитости» на телеканале NBC, пишет 8 декабря 2016 года американский журнал Variety .

Сообщается, что Трампу будут за один выпуск платить не меньше 100 тыс. долларов. Выход нового выпуска в телеэфире запланирован на 2 января 2017 года. Так же отмечается, что прием на работу президента США — ситуация экстраординарная и может вызвать конфликт интересов.

Программа The Celebrity Apprentice на экранах с 8 января 2004 года. В ней участвовали знаменитости, их задачей было собрать как можно больше средств на благотворительность.

Трамп был ведущим шоу с 2005 по февраль 2015 года, когда вышел последний эпизод с его участием. В июле того же года телеканал расторг контракт с республиканцем из-за его скандальных заявлений в адрес мексиканцев. Его место занял голливудский актер, бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер.