Макеева: Россия несет ответственность за происходящее в республиках Донбасса (ВИДЕО)
Внутренняя ситуация в ДНР и ЛНР обусловлена действиями Москвы, и поэтому Россия несет ответственность за происходящее, считает эксперт Центра геополитических экспертиз, глава Информационной службы Евразийского союза молодёжи (ЕСМ), заместитель главного редактора портала «Евразия» Наталья Макеева.
«Ведь, иногда, мое окружение, например, когда использует слово “слив” в отношении Донбасса, говорит не о том, что там Украина сейчас появится, а о том, что пассионарный идеалистический импульс был слит, поскольку некоторые люди в Москве испугались этой реальности. Им проще оперировать с некоторой коррумпированной средой, для которой, собственно говоря, идеальная мотивация – это деньги. А когда человек делает деньги своей главной мотивацией, в какой-то момент он переходит некоторые грани. Вот то, что мы видим сейчас: по надуманному обвинению человека сажают в тюрьму, ему грозит, фактически, пожизненный срок и непонятной становится судьба еще и маленького ребенка. Такие вещи, они, на самом деле, в России тоже бывают, просто не принимают такой дикой формы», - отметила Макеева в ходе состоявшейся 6 декабря 2016 года скайп-конференции Москва-Донбасс с участием лидера «Патриотических сил Донбасса», основателя бригады «Восток», экс-министра госбезопасности ДНР Александра Ходаковского и корреспондента портала «Евразия» Дмитрия Павленко.
«Коррупция, откуда она, в принципе, взялась? Это в 90-е нас стали воспитывать наши западные партнеры, говорить, что деньги – главное, а если деньги для тебя не главное, то ты – лох. Начал исчезать идеалистический импульс, - продолжает политолог. - И, к сожалению, на Донбассе, именно по вине некоторых людей из Москвы, определенной идеалистической системы так и не было построено… И, на мой взгляд, вина за все происходящее должна быть возложена на определенных московских персонажей. То, что называют на Донбассе – “на Север”. То, что произошло – случилось не само по себе, а с благословления Москвы и под контролем Москвы. Может быть, это немного не тактично говорить, но давайте все-таки это признаем».
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