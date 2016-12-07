Правоохранители ДНР признали факт незаконного задержания Криводубской
Задержанную правоохранительными органами ДНР врача Донецкой областной клинической больницы, бывшую работницу аппарата Народного Совета Республики Стефанию Криводубскую освободят из-под стражи, сообщает сайт общественной организации «Патриотические силы Донбасса».
Соответствующее решение принято на совещании силовиков с участием генпрокурора ДНР Андрея Спивака и главы МВД Алексея Дикого, в ходе которого был дана правовая оценка ситуации, сложившейся вследствие неправильной трактовки положений закона и превышения полномочий работниками нижестоящего уровня.
Напомним, что тревогу по поводу задержания Криводубской забил бывший председатель Народного Совета ДНР, видный политический и общественный деятель Донбасса Андрей Пургин. По его словам, женщину незаконно арестовали за то, что она занималась организацией защиты своей подруги Натальи Миц, которую ранее уволили из аппарата Народного Совета ДНР и арестовали по сфабрикованному обвинению в убийстве ее бывшего мужа Алексея Голубца - ранее являвшегося чиновником Минэкономторговли ДНР и начальником ГП «Рынки Донбасса».
«И вчера машина беспредела накатила на ещё одного человека. О котором я скажу отдельно. Это подруга Натальи Миц - Стефания Олеговна Криводубская (тоже работала в аппарате Совета, но была грубо и незаконно уволена оттуда), светлой души человек, талантливый медик, без преувеличения часть настоящей донецкой элиты, знакомая тысячам медиков и тысячам жителям Донецка, известная далеко за пределами Донецка, как блестящий специалист. Человек, который никого не оставлял равнодушным своим уникальным восприятием Мира. Занимаясь организацией защиты подруги и обеспечением её приемлемого нахождением в СИЗО, она получала за это угрозы но не верила, что наша жизнь так сильно изменилась, и продолжала защищать подругу. Вчера ее арестовали на рабочем месте в ОЦКБ, доставили в горотдел. И оттуда, она была доставлена в ИВС. Дома осталась малолетняя дочка - Стефания Олеговна мать одиночка, ее муж умер. При аресте ей прямо было сказано, за что её на самом деле арестовывают», - написал Пургин.
С ним солидаризировался и другой известный политический, военный и общественный деятель Донбасса, лидер «Патриотических сил Донбасса», основатель бригады «Восток», экс-министр госбезопасности ДНР Александр Ходаковский.
«Случай абсолютно вопиющий, он нас возмутил до глубины души, и я думаю, что если он не будет разрешен в правовом поле, то мы, скорее всего, перейдем из пассивного созерцания и конструктивной критики к активным действиям. Я думаю, что нам просто необходимо будет отреагировать на эту ситуацию. Ответственность за то, что может произойти, должна лежать всецело на правовом блоке и на тех “специалистах”, которые в свое время “русское движение” гнобили здесь при Украине и продолжают это делать сейчас, к сожалению, как мы это видим. А поскольку мы с вами представляем именно эту когорту людей, которая оперирует всеми этими смыслами и понятиями “Русский мир”, “Русская весна”, то для нас это должно быть с вами очень близко, очень болезненно, - отметил Ходаковский в ходе скайп-конференции с журналистами портала «Евразия»Натальей Макеевой и Дмитрием Павленко. -
Поэтому можно сказать, что, если ее посадят в СИЗО, то это – на веки вечные. То есть, ребенок останется сиротой по вине нашей “всенароднейшей” республики. Ситуация крайне возмущающая, нельзя просто спокойно и холоднокровно говорить об этом. Поэтому, пусть это будет лейтмотивом, задаст тон нашей беседе.
Свидетельство о регистрации СМИ "Информационно-аналитического портала "ЕВРАЗИЯ.org" Эл № ФС 77-32518 от 18 июля 2008 года. Свидетельство выдано "Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций".