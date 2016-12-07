В Белоруссии пророссийского политолога обвиняют в разжигании межнациональной розни
Правоохранительными органами Республики Беларусь 6 декабря 2016 года задержан политолог и историк, доцент Белорусского университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР) Юрий Павловец.
По информации ряда СМИ, его обвиняют в разжигании межнациональной розни.
Отмечается, что Павловец имеет репутацию убежденного русофила и сторонника Русского Мира, активно и последовательно критикует белорусский национализм.
В КГБ и МВД Белоруссии отказываются комментировать задержание ученого, сообщает портал Grodno-best.info.
Свидетельство о регистрации СМИ "Информационно-аналитического портала "ЕВРАЗИЯ.org" Эл № ФС 77-32518 от 18 июля 2008 года. Свидетельство выдано "Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций".