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Черные клобуки пришли на Русскую землю и, на деле доказав ей свою преданность, были приняты как равные. Потомки их, помня добро, когда-то оказанное им славянами, неуклонно следовали традиции, заложенной предками Воины с Поросья: верой и правдой Русскому миру
Вся история России сделана казаками"
Современным политическим «лисам» не обязательно иметь живого прибалтийского тигра, достаточно использовать его шкуру в целях своих информационных манипуляций Удобная шкура мертвого тигра
Запад отделывается от проблем Прибалтики"
Курдам необходимо стремиться к цивилизованному способу создания своей государственности и своими мирными намерениями и поступками привести к этой мысли власти Турции и Ирана Курдский мир
Во имя своего государства курдам не следует враждавать с Турцией"
Америка мягко стелет, но в России спать на её кроватках жестковато Под мягким каблуком
Под каблуком"
Метод захвата медиапространства состоит в том, что определенная организация работает со всевозможными СМИ и при этом не дает показаться в информационном поле другим организациям Тихо и незаметно: способы ведения информационной войны
Если войны не видно, это не значит, что ее нет"
Информационные методы воздействия включают в себя использование информации и информационных технологий как основного средства воздействия на противника Стратегия ведения информационной войны
Промывка мозгов становится главным оружием"
Абубакаров - воспитанник традиционного для Дагестана и Чечни ислама, последовательно и смело выступал против ваххабизма, изобличая его идеологию, практику Военные столкновения между ваххабитами и последователями суфизма
Российские власти прозевали ваххабизм"
Начавшийся в Чечне процесс шариатизации показал полную неподготовленность граждан и духовенства к этой ситуации - республике практически не было глубоко подготовленных шариатских судей Шариатское правление в Чечне и его последствия
Кавказ не готов к обустройству исламского государства"
Практические деяния ваххабитов, во всяком случае, тех, кто маскировался под ними, сопряжены многочисленными преступлениями против личности Исламский радикализм как фактор общественной угрозы
Ваххабизм был привит Кавказу мондиалистами"
Десять лет исполняется сегодня, 17 сентября 2016 года, со дня референдума о независимости и присоединении к России, который прошёл в Приднестровской молдавской республике (ПМР) в 2006 году. 97,2% граждан, принявших участие в голосовании, поддержали курс н Евразийский вектор Приднестровья
10 лет выбора ПМР"
В свое время один из основателей геополитики Карл Хаусхофер настаивал на необходимости популяризации этой науки, да еще так широко, чтобы о ней говорили на улице Противостояние будет вечным
История доказывает, что Европе верить нельзя"
Мир лишь начинает осмысливать произошедшее. Трясет и будоражит торговые биржи, стоимость золота на мировом рынке подскочила, цена на нефть сдала. Премьер-министр Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон уходит в отставку, аргументировав свое решение тем, чт Европейский Brexit: США - на выход
Brexit: США - на выход"
Стараниями «оранжевых властей» Украины темные фигуры украинской истории были возвращены из мрака прошлого и попытались взять реванш у внуков страны, участвовавшей в разгроме фашизма Степан Бандера: искусство мифологизации и героизации
Холуй нацистов ухитрился стать героем Украины"
Третий год люди живут на краю ада: умирают от старости и от ран, влюбляются и женятся, рождаются и делают первые шаги. Некоторые проходят этот путь босыми ногами по руинам собственных домов. Кто обрёк жителей прифронтовой полосы на такие испытания? Ответ Подвальная правда
Держи подвалы и порох сухими"
Война- это не только сообщения из телевизора об обстрелах и количестве выпущенных мин и снарядов в то или иное направление. Даже миллионы фото и видео материалов, это тоже не война, это "картинка", которую можно смотреть, а можно не смотреть, или просмотр Жизнь, разделённая войной
Жизнь, разделённая войной"
Действовать жёстко, с кровью, не был готов никто из элит - советские элиты были очень миролюбивы, - кроме отмороженных либералов-русофобов Американский переворот в пользу Ельцина
Пора привлечь к ответу виновников октябрьской бойни"
Достаточно очевидно, что центральные СМИ транслируют преимущественно модернизационную культуру в целом, а также ценности современной политической культуры Дискретность информационного пространства Юга России
Политика СМИ не согласована с регионами"
Лига исламского мира стоит за распространением по миру идеологии и практики ваххабизма - формы ислама, выступающей в качестве государственной идеологии в Саудовской Аравии Экзогенные факторы, определяющие исламистско-террористические угрозы и вызовы Югу России
Саудовская Аравия планирует завоевать Россию"
Несмотря на чудовищно подрывную миссию так называемых «национал-демократов», наша русская, евразийская империя свободных народов найдёт место и для них Евразийство vs национал-демократия: кому действительно нужна Великая Россия?
«Нацдемы» не смогут остановить Империю"
Запад - внутри нас во всех смыслах, включая сознание, анализ, систему отношений, значений и ценностей. Нынешняя цивилизация еще не вполне русская, это не русский мир, это то, что еще только может стать русским миром Шестая колонна - главный экзистенциальный враг России
У России есть враг и пострашнее «пятой колонны»"
Америка сегодня падает. Это падающий гигант. Падение статуи Свободы будет внушительным. Однако сегодня падает и Россия. Ее падение не столь масштабно, но чувствительно Ставка в международной политике: кто рухнет первым
Государство как идеология не ограничено ничем"
Темой Молдовы Изборский клуб занимается с момента своего основания четыре года назад. Дружественную и братскую республику наши эксперты считают частью большого Русского мира, важным культурным элементом нашей евразийской мозаики. К тому же это государство Молдова на пороге перемен
Молдавские страсти"
По сути, это и есть модель плавильного котла, которая реализуется на Западе. Описанная либералами, идея Melting Pot, обоснованная теоретиками гражданского общества, такими как, например, Карл Поппер, который довольно подробно изложил модель матрицу т.н. о По пути на бойню
По пути на бойню"
Проблема соотношения «паспортного» гражданства и этнического происхождения, проблема столкновения двух идеологий - прав человека (под которым понимается «человек вообще» без роду-племени) и прав народов, на наших глазах переходит из плоскости теоретически «Народ находится вне рамок правового поля…»
Россиянская нация?!"
В середине ноября была затронута в СМИ скользкая тема, основанная на сюжете английского военкора, ставшего родным за время войны в Донбассе Грэма Филлипса о ростовских настроениях и взглядах обывателя по поводу происходящего противостояния жителей шахтерс Опасная «глухота»
Опасная «глухота»"
Дело была давно, в году эдак в 2007 заканчивая худграф, когда на фоне сытой страны среди творческих кругов с ума сходили по перфомансам, да гремела арт-группа «Война»: кошками кидалась, на маршах голосила. Начиналось-то все с самых лучших побуждений, с ра Успокойтесь, девочки — это только перфоманс
Это только перфоманс"
За действиями Ивана Грозного стояла прожитая и прочувствованная миссия Москвы как Третьего Рима Комиссарская диктатура - не прихоть правителя
Величие России подразумевает смену исторической парадигмы"
«Слива Донбасса не будет однозначно. При всем своем осторожном и объективном отношении к происходящему я четко и осознанно понимаю: слива не будет! Другое дело, что мы не хотим присоединяться к России в составе 1/3 бывших Луганской и Донецкой областей. Мы Александр Ходаковский: Я противник существования независимой Донецкой Республики
«Скиф» о «сливе Донбасса»"
Александр Ходаковский: Нельзя спекулировать на памяти наших погибших товарищей О текущей военно-политической обстановке в Донецкой Народной Республике корреспондент портала «Евразия» пообщался с лидером общественной организации «Патриотические силы Донбас Александр Ходаковский: Нельзя спекулировать на памяти наших погибших товарищей
Ходаковский о войне"
В этом году свой «золотой» юбилей отмечает один из престижных факультетов Донецкого национального университета – экономический. За 50 лет «Наш Эконом», как его с любовью называют преподаватели, студенты и выпускники, занял прочные позиции в рейтингах попу Калиниченко: Мы осознали свою идентичность
ДНР: Осознать идентичность"

7 декабря 2016, 21:45
МОК продлил санкции против РФ на основании обвинения о допинге

Международный олимпийский комитет (МОК) после объявления результатов расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена продлил санкции против России.

Так же организация не желает заниматься «патронажем» любых спортивных мероприятий или встреч на территории России и призвала федерации зимних видов спорта приостановить подготовку к международным соревнованиям в России, сообщает Lenta.ru

Несколько десятков российских спортсменов, в том числе паралимпийцев, обвинялись в мошенничестве, в результате чего десятки отечественных атлетов были отстранены от Игр-2016 в Рио-де-Жанейро, а паралимпийская сборная России пропустила состязания в полном составе.

Вторая часть доклада Макларена о проблемах с допингом в российском спорте будет представлена в пятницу, 9 декабря.


8 декабря 2016, 09:02
эксперт Центра геополитических экспертиз, член Союза писателей РФ Наталья Макеева

Макеева: Россия несет ответственность за происходящее в республиках Донбасса (ВИДЕО)

Внутренняя ситуация в ДНР и ЛНР обусловлена действиями Москвы, и поэтому Россия несет ответственность за происходящее, считает эксперт Центра геополитических экспертиз, глава Информационной службы Евразийского союза молодёжи (ЕСМ), заместитель главного редактора портала «Евразия» Наталья Макеева.
7 декабря 2016, 23:53

Правоохранители ДНР признали факт незаконного задержания Криводубской

Задержанную правоохранительными органами ДНР врача Донецкой областной клинической больницы, бывшую работницу аппарата Народного Совета Республики Стефанию Криводубскую освободят из-под стражи, сообщает сайт общественной организации «Патриотические силы Донбасса».
7 декабря 2016, 23:23
политолог и историк, доцент Белорусского университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР) Юрий Павловец

В Белоруссии пророссийского политолога обвиняют в разжигании межнациональной розни

Правоохранительными органами Республики Беларусь 6 декабря 2016 года задержан политолог и историк, доцент Белорусского университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР) Юрий Павловец.
7 декабря 2016, 12:06
Донецкий блогер и журналист Надя Инди

Инди: Мы достигли чертового дна!

Донецкая журналистка и блогер, активистка «Патриотических сил Донбасса» Надя Инди прокомментировала в своем «Живом журнале» заявление бывшего спикера Народного Совета ДНР, одного из основателей движения «Донецкая Республика» Андрея Пургина о коррупции и произволе со стороны представителей высшего руководства Республики.
6 декабря 2016, 22:06
политик, идеолог и общественный деятель Новороссии, лидер движений «Донецкая Республика» и «Юг России», бывший председатель Народного Совета ДНР Андрей Пургин

Пургин: Коррупция и произвол в ДНР ломают судьбы людей и разрушают общество

Уровень коррупции в ДНР достиг предельных масштабов.
6 декабря 2016, 21:20

Генштаб Украины подсчитал потери в случае 10-дневной войны с Россией

Как рассказал Виктор Муженко, глава генштаба Украины, в случае широкомасштабной войны с Россией украинская армия за 10 дней потеряет более 12 тыс.
6 декабря 2016, 01:32

«Адмирал Кузнецов» понес вторую небоевую потерю в ходе операции в Сирии

Российский авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» понес вторую небоевую потерю за время своего похода к берегам Сирии. Так, в результате неудачной посадки 5 декабря 2016 года разбился истребитель Су-33.
6 декабря 2016, 01:15

«Умеренные» террористы нанесли удар по российскому госпиталю в Алеппо

Поддерживаемые американскими глобалистами и их сателлитами террористы т.н. «умеренной» оппозиции обстреляли 5 декабря 2016 года российский госпиталь в сирийском городе Алеппо.
6 декабря 2016, 00:53
Лидер Союза советских офицеров Украины Виктор Марченко

Патриоты Днепропетровска требуют спасти от вандализма Севастопольский парк (ФОТО)

Общественная организация Союз советских офицеров Украины обратилась к гражданам, СМИ и правоохранительным органам с призывом спасти от вандализма Севастопольский парк Днепропетровска (в мае 2016 года незаконно переименован киевской хунтой в Днепр – прим.
5 декабря 2016, 22:55
лидер «Патриотических сил Донбасса», основатель и командир бригады «Восток», экс-секретарь Совбеза ДНР Александр Ходаковский

Александр Ходаковский обсудит с журналистами «Евразии» актуальные события в Донбассе (ВИДЕО)

Прямой диалог Москва – Донбасс, в котором примут участие лидер «Патриотических сил Донбасса», основатель бригады «Восток» Александр Ходаковский, эксперт Центра геополитических экспертиз, глава Информационной службы Евразийского союза молодежи (ЕСМ), заместитель главного редактора портала «Евразия» Наталья Макеева и корреспондент портала «Евразия» Дмитрий Павленко, состоится 6 декабря 2016 года в формате скайп-конференции.
5 декабря 2016, 00:25

Трагедия в Югре: смертельное ДТП унесло жизни 11 детей

В результате произошедшего 4 декабря 2016 года смертельного ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе погибли 13 человек, в том числе 11 детей. Трагедия произошла на автомобильной дороге Тюмень - Ханты-Мансийск.
5 декабря 2016, 00:09
Победитель президентских выборов в Австрии Александр Ван дер Беллен

На президентских выборах в Австрии победу одержал ставленник атлантистов

В Австрии 4 декабря 2016 года состоялся третий тур президентских выборов.
4 декабря 2016, 23:49

Под Киевом полицейские по ошибке перестреляли друг друга

В поселке Княжичи Броварского района Киевской области в ходе перестрелки в ночь с 3 на 4 декабря 2016 года были убиты шестеро сотрудников новой украинской полиции. Примечательно, что сотрудники украинского МВД выехали на задержание банды грабителей.
2 декабря 2016, 02:11

Украинский военнослужащий «подарил» луганским ополченцам БМП

Защитники ЛНР 1 декабря 2016 года захватили одного пленного солдата ВСУ и боевую машину пехоты (БМП). Как сообщает РИА Новости, инцидент произошёл в районе города Кировска.
1 декабря 2016, 22:20
эксперт Центра геополитических экспертиз, глава Информационной службы Евразийского союза молодёжи (ЕСМ) Наталья Макеева

Макеева: Либералы хотят заставить россиян платить за Крым, Донбасс и Сирию

Либеральное крыло внутри российской политической элиты пытается спекулировать на социальных проблемах, считает эксперт Центра геополитических экспертиз, глава Информационной службы Евразийского союза молодёжи (ЕСМ) Наталья Макеева.
1 декабря 2016, 21:59
заместитель председателя Изборского клуба, политолог и публицист Олег Розанов

Розанов: Японии следует забыть о Курилах и сосредоточиться на Микронезии

В состоявшемся 1 декабря 2016 года послании Владимира Путина Федеральному собранию глава государства четко обозначил восточный геополитический вектор страны, назвав в качестве основных партнеров Индию, Китай и Японию.
1 декабря 2016, 01:37
лидер «Патриотических сил Донбасса», основатель и командир бригады «Восток», экс-секретарь Совбеза ДНР Александр Ходаковский

Ходаковский: Пропагандистская система ДНР боится любого инакомыслия

Задержание сотрудниками МГБ ДНР журналистов российского либерального телеканала «Дождь» и выдворение их с территории Республики не делает чести руководству ДНР, которое ранее аккредитовало их, считает донецкая журналистка и блогер, активистка «Патриотических сил Донбасса» Надя Инди.
30 ноября 2016, 16:48

Краснодар сковало мокрым снегом: инфраструктурный коллапс

Минусовые температуры в сочетании со снегопадом ввергли 30 ноября 2016 года Краснодарский край в инфраструктурный коллапс. Вместе с тем, накануне, метеорологи предупредили власти и населения о возможных чрезвычайных ситуациях в связи с мокрым снегом.
29 ноября 2016, 23:59
лидер «Патриотических сил Донбасса», основатель бригады «Восток» Александр Ходаковский

Ходаковский: Для Донбасса неприемлем чеченский путь развития (ВИДЕО)

Попытки России внедрить в Донбассе реализованный в Чечне вариант развития не имеют шансов на успех, считает лидер «Патриотических сил Донбасса», основатель бригады «Восток» Александр Ходаковский. «Видимо показалась эта модель достаточно привлекательной.
29 ноября 2016, 22:29
заместитель председателя Изборского клуба, политолог и публицист Олег Розанов

Розанов: Успехи России в Алеппо вызвали истерику у Запада

Успешное наступление сирийской армии при поддержке Воздушно-космических сил (ВКС) России на востоке Алеппо вызвало всплеск негодования у американских марионеток.
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