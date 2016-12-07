Международный олимпийский комитет (МОК) после объявления результатов расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена продлил санкции против России.

Так же организация не желает заниматься «патронажем» любых спортивных мероприятий или встреч на территории России и призвала федерации зимних видов спорта приостановить подготовку к международным соревнованиям в России, сообщает Lenta.ru

Несколько десятков российских спортсменов, в том числе паралимпийцев, обвинялись в мошенничестве, в результате чего десятки отечественных атлетов были отстранены от Игр-2016 в Рио-де-Жанейро, а паралимпийская сборная России пропустила состязания в полном составе.

Вторая часть доклада Макларена о проблемах с допингом в российском спорте будет представлена в пятницу, 9 декабря.