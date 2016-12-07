Донецкая журналистка и блогер, активистка «Патриотических сил Донбасса» Надя Инди прокомментировала в своем «Живом журнале»заявление бывшего спикера Народного Совета ДНР, одного из основателей движения «Донецкая Республика» Андрея Пургина о коррупции и произволе со стороны представителей высшего руководства Республики.
Блогер отметила, что оснований не доверять Пургину нет, так как он никогда не был замечен за необдуманными поступками или в информационных вбросах.
«А теперь пусть мне кто-нибудь ответит, как жить в мире, где бездушные мужчины, утратившие человеческий облик, сражаются с ...женщинами?! -задается вопросом Инди. - Нет. Они даже не сражаются с ними. Они их просто трусливо приговаривают к тому, что хуже смерти! Приговаривают лишь за то, что эти бедные женщины стали свидетелями их подлости, низости и алчности».
«Мне кажется, или мы достигли чертового дна?!», - восклицает журналистка.
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