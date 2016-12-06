Пургин: Коррупция и произвол в ДНР ломают судьбы людей и разрушают общество
Уровень коррупции в ДНР достиг предельных масштабов. И самое опасное в том, что коррупция ломает жизни случайных людей, не понимающих того, что в сложившихся условиях они не имеют никаких прав, пишет на своей странице в соцсети один из основателей движения «Донецкая Республика», экс-председатель народного Совета ДНР Андрей Пургин.
«Самый опасный для окружающих вид коррупции - это коррупция, связанная с материальными ценностями в наличном или другом вещественном виде. Она не терпит свидетелей и требует стрелочников, которые должны отсидеть и навсегда закрыть вопрос украденного. А ведь этот вид воровства, в общем, и особых следов-то не оставляет», - отмечает Пургин.
По его словам, выстроенная в ДНР система не прошла проверку на вшивость. Следствием этого стал форменный беспредел со стороны власти и подконтрольных ей структур.
«Произошло у нас некое событие в июле 2015-го года (год не ошибка), которое являлось неким серьезным испытанием системы на вшивость. За подписью главы государства Захарченко должны были изъять некую огромную в общем сумму в наличном виде и вскрыть ячейки и прочие места хранения в одном из банков. Это мероприятие с начала и до конца имело и имеет откровенный, открытый вид сговора большого количества людей из разных ведомств и завершено было в форме судорожных попыток, которые всеми ими предпринимаются с целью быстрого закрытия любой возможности выявить конечных получателей этих наличных ценностей. Сумма, которая в уголовном деле была официально предъявлена, как украденная: более 500 (пятисот) миллионов рублей наличными. Хотя, на самом деле, речь идет о сумме в два раза большей, и это как минимум. Само изъятие носило характер хорошо продуманной операции с прекрасно просчитанной психологией, и виновные были назначены еще до самого факта воровства. С нарушением всех положенных регламентов и схем, прокуратура и ведомство министра Тимофеева ("Ташкента") не явилось на изъятие материальных ценностей, хоть и было уведомлено об этом. Само изъятие и перевозку производили сотрудники МГБ, которые не имели права по своим должностным инструкциям там даже присутствовать. Фактически если утрировать, то получать и доставлять зарплату для огромного завода послали уборщиц цеха.
Естественно, часть этих людей решила, что если украсть из Камаза зерна пару зернышек, то никто и не заметит. Часть взяла, часть удержалась (там были и люди, что прошли Славянск и их дома остались за линией фронта), но результат был один - все арестованы и все сидят в СИЗО. Куда уехали все остальные ценности, они, естественно, не знают - уголовное дело по факту воровства было заведено прокуратурой почти ЧЕРЕЗ ТРИ НЕДЕЛИ ПОСЛЕ ХИЩЕНИЯ. И вот развязка триллера - прокуратура требует решительного и быстрого суда сейчас и для всех стрелочников пожизненного заключения. И для тех, кто не удержался и взял крохи, и для тех, кто остался человеком с большой буквы, не взяв ничего. И если для кого-то это является открытием, то Захарченко и Тимофеев (как второй человек после него) назначили себе право назначать высшую меру наказания. Система не прошла проверку на вшивость», - свидетельствует Пургин.
Бывший глава донецкого парламента приводит также второй вопиющий случай, связанный с незаконными действиями в отношении честных и по-настоящему преданных Республике людей, ставших жертвами коррупционной системы.
«Еще в начале лета 14-го года, в ситуации коллапса старой системы и потери управляемости, было создано управление при Министерстве экономического развития и торговли, задачей которого была инвентаризация и передача рынков городов муниципалитетам и в управление самим рыночникам. Этот процесс носил системный и сложный характер (арендные договоры "хозяев" рынков) - местовые и прочие сборы организующаяся Республика не собирала. В этом управлении работали два человека: Наталья Миц (до последнего времени в Краматорске украинская оккупационная власть развешивала ее фото на бигбордах, как самого опасного врага их бывшего государства) и Алексей Голубец. После выборов ноября 14-го года концепция изменилась, и было принято решение монополизировать в одни руки всю рыночную торговлю Республики, передав ее в ведение ГП "Рынки Донбасса". Естественно, управление перешло по наследству вновь созданной структуре. Наталья Миц не согласилась с новыми веяниями и перешла на работу в аппарат Народного Совета. Алексей Голубец остался, попал в немилость, причём, немилость эта была очень большой - он арестовывался лично Захарченко с приказом отправки на фронт. И происходило это публично - на собрании рыночников в декабре 14-го года. В этом же месяце Наталья Миц и Алексей Голубец поженились. Работа ГП "Рынки Донбасса" имела некую особенность - перемещение наличных, собранных на рынках как плата за торговое место. Сие действо производилось не инкассаторами, а в багажниках машин ГП "Рынки Донбасса", и имело скандальный характер. Голубец, например, повторно был похищен летом 15-го года двумя людьми из личной охраны Захарченко и директором Калининского рынка Носовой, которая сейчас сидит в СИЗО Донецка. Сам Голубец был уволен из ГП, нигде не работал, разошелся с Натальей Миц и жил один. Однако в январе 16-го он был убит пулей в затылок у себя в квартире. Пуля, найденная на месте преступления, в ходе следственных действий куда-то пропала, а дело легло мертвым грузом в Калининском райотделе. Наталья Миц продолжала работать в аппарате Народного Совета, фактически являясь там чуть ли не единственной оставшейся из старого состава аппарата, который в основном и состоял из людей, чьи дома остались на той стороне, что оккупирована бывшей "украиной". Она снимала комнату в общежитии, на окраине Донецка за 800 рублей. По роду деятельности она входила в состав группы аппарата Народного Совета, которая принимала участие в заседаниях комиссии по рынкам, которую возглавляет Завдовеев. Там же произошел ее конфликт с ним. И (о, случайность!) через день после скандала Миц и Завдовеева, дело по убийству Голубца затребовал из Калининского райотдела городской следственный отдел, который возглавляет некая Чоб, знакомая мне по беспочвенным арестам с политическим душком, летом 14-го года. Причем арестовывали и граждан РФ (некоторые сидели по три четыре месяца). И опять совпадение - арест Миц санкционировал тот же прокурор Семенов, который подписывал аресты летом 14-го, которые также инициировала Чоб, работая в Киевском районе Донецка. Миц без всяких оснований, через почти год после убийства, арестовывают по обвинению в убийстве Голубца. Бубнова Татьяна, которая выступила свидетелем невиновности Миц, давая показания о ее алиби в день убийства, была позже так же арестована как соучастница и находится в том же СИЗО.
И вчера машина беспредела накатила на ещё одного человека, о котором я скажу отдельно. Это подруга Натальи Миц - Стефания Олеговна Криводубская (тоже работала в аппарате Совета, но была грубо и незаконно уволена оттуда), светлой души человек, талантливый медик, без преувеличения часть настоящей донецкой элиты, знакомая тысячам медиков и тысячам жителям Донецка, известная далеко за пределами Донецка, как блестящий специалист. Человек, который никого не оставлял равнодушным своим уникальным восприятием Мира. Занимаясь организацией защиты подруги и обеспечением её приемлемого нахождением в СИЗО, она получала за это угрозы, но не верила, что наша жизнь так сильно изменилась, и продолжала защищать подругу. Вчера ее арестовали на рабочем месте в ОЦКБ, доставили в горотдел. И оттуда, она была доставлена в ИВС. Дома осталась малолетняя дочка . Стефания Олеговна – мать-одиночка, ее муж умер. При аресте ей прямо было сказано, за что её на самом деле арестовывают», - поведал Пургин.
Тут просто факты и ничего кроме фактов. Такой уровень безнаказанности и коррупции, разрушает само общество. Происходит его атомизация, апатия приводит к агрессивному восприятию Мира, и разрушению основ морали, нравственности и самой коллективности человека, как общественного организма, - с горечью констатировал лидер движения “Донецкая Республика”. - Мы проглатываем уже все: господина сбушника Соболева в МГБ, который не смог добить пророссийские движения при Украине, но сейчас спокойно третирует их представителей, вносит в списки въездных/невъездных старых бойцов пророссийского движения (фактически выдавлена из Донецка семья Мармазовой Татьяны Ивановны). Мы не интересуемся, куда пошел работать знаменитый замначальника следственного отдела СБУ Косяк, которого власти Республики освободили при последней точечном обмене с Украиной, и который фактически организовывал многолетнюю травлю, суды и уголовные дела против пророссийских активистов как до войны, так и во время Русской Весны, и продолжил это делать уже в Мариуполе».
«Общество должно получать ответы на обманутые ожидания миллионов людей. Это взрывоопасная смесь, которая делает и так не очень устойчивую ситуацию и вовсе готовой развалиться от любого сквозняка», - резюмировал Пургин.
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