Как рассказал Виктор Муженко, глава генштаба Украины, в случае широкомасштабной войны с Россией украинская армия за 10 дней потеряет более 12 тыс. человек, отметив так же, что это в четыре раза больше, чем официальное число погибших силовиков в ходе военной операции в Донбассе, сообщает URA.RU

Муженко заявил, что украинская армия способна занять территории самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР «при условии, что границы будут закрыты, если не будет поступать оружие из России». При этом глава Генштаба Украины подчеркнул, что наступление украинской стороны «может стать катализатором агрессии». По словам Муженко, «война закончится после победы Украины».