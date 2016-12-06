«Адмирал Кузнецов» понес вторую небоевую потерю в ходе операции в Сирии
Российский авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» понес вторую небоевую потерю за время своего похода к берегам Сирии.
Так, в результате неудачной посадки 5 декабря 2016 года разбился истребитель Су-33. Самолёт не смог зацепить трос аэрофинишера и упал в море. Пилота удалось спасти, сообщает «Военный обозреватель».
Напомним, 13 ноября 2016 года при подобных обстоятельствах разбился истребитель МиГ-29К из состава авиагруппы «Адмирала Кузнецова».
Добавим, что «Кузнецов» прибыл к берегам Сирии из Баренцева моря в начале ноября 2016 года и приступил к военной операции против террористов, проводимой силами ВКС России с 30 сентября 2015 года.
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