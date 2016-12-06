«Умеренные» террористы нанесли удар по российскому госпиталю в Алеппо
Поддерживаемые американскими глобалистами и их сателлитами террористы т.н. «умеренной» оппозиции обстреляли 5 декабря 2016 года российский госпиталь в сирийском городе Алеппо.
Как сообщает телеканал «Царьград», в результате атаки террористов погибли двое российских медицинских работников. За жизнь еще одного человека - детского врача продолжают бороться его коллеги.
Минобороны России потребовало от мирового сообщества, представителей Красного Креста и Красного Полумесяца, а также международной организации «Врачи без границ» соответствующей оценки совершенного боевиками военного преступления.
Отметим, что пособники и спонсоры исламистов на международном уровне попытались протолкнуть через Совет безопасности ООН резолюцию о прекращении огня в Алеппо, где сирийская армия при поддержке ВКС России продолжает теснить террористов. Однако проект резолюции был заблокирован представителями России, Китая и Венесуэлы, информирует «Российская газета».
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