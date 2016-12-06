Патриоты Днепропетровска требуют спасти от вандализма Севастопольский парк (ФОТО)
Общественная организация Союз советских офицеров Украины обратилась к гражданам, СМИ и правоохранительным органам с призывом спасти от вандализма Севастопольский парк Днепропетровска (в мае 2016 года незаконно переименован киевской хунтой в Днепр – прим.ред.).
В обращении патриотов родного края акцентируется внимание на том, что в Севастопольском парке расположены захоронения русских воинов, погибших во время обороны Севастополя в годы Крымской войны 1853-1856 годов и Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также памятники истории. Кроме того, представители Союза советских офицеров призывают восстановить построенный при императоре Александре II и утраченный во время Великой Отечественной войны Свято-Лазаревский храм.
«Ярким примером варварского отношения является уникальный парк – Севастопольский парк. Создается такое впечатление, что власти этот парк не нужен, и она делает все, что бы предать забвению и уничтожению.
На протяжении многих лет, парк фактически находится в бесхозном состоянии, отсутствует какая-либо охрана мемориального комплекса.
С парка сделали свалку, на протяжении трех лет парк подвергается варварским разрушениям и осквернениям», - говорится в обращении.
Мы обращаемся к гражданам города и области с призывом препятствовать разрушению памятников и их уничтожению. Мы также обращаемся к СМИ, которые еще недавно эти темы как-то обозначали в своих публикациях. Мы призываем продолжить на страницах газет предавать огласке о фактах вандализма и вандалах при власти в отношении сноса и о бесхозном состоянии памятников и парков города Днепропетровска и области. Люди должны знать “героев”, которые лишают наш город и область исторического и культурного наследия.
Мы обращаемся в правоохранительные органы, что б они реагировали на действия подобных варваров, давали им оценку и привлекали к уголовной ответственности.
Политикой, так называемой декоммунизации, бездумного разрушения памятников мы можем опуститься на уровень туземцев, и встает вопрос, на чем и как мы будем воспитывать грядущее поколения», - говорится в документе.
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