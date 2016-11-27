Современное состояние Новороссии представляет собой кризис накануне нового возрождения и подъёма. Такую мысль выразил русский общественный деятель, историк и дипломат, член Изборского клуба Александр Нотин в беседе с лидером «Патриотических Сил Донбасса», основателем бригады «Восток» Александром Ходаковским, сообщает сайт общественной организации «Патриотические Силы Донбасса».
«Мы сейчас очень серьезно должны подумать, а что такое кризис. В переводе с греческого, кризис – это суд. Но в древние и средние века не воспринимали просто суд. Это суд Божий. И кризис – это состояние, когда общество уже не может функционировать в рамках старых парадигм, в старых формах, и вызревает некий кризис, некое преображение. В этой связи для меня то, что происходит сейчас в Новороссии – это кризис, которые переживает, наверное, каждый тяжело больной человек, и в момент кризиса решается его судьба, - подчеркнул учёный. - Все иммунные системы выходят на свои пиковые значения, организм переживает тяжелейшее напряжение, как сегодня и Новороссия. Потому что судьба народа, или части народа, или судьба одного человека – все равно это либо одна душа, либо некая общность душ, эта судьба всегда одухотворена, Дух творит себе формы. Точно так же и здесь. Тот кризис, который сейчас происходит в Новороссии – это рождение, мука, роды нового мира. Точно также и частично в Крыму это было. А после родовых мук наступает радость от того, что родился человек новый в мир».
По мнению Нотина, Русская цивилизация в настоящий момент пытается упорно преодолеть неолиберальный период, когда в русское сознание насильственно пытались внедрить западные ценности. И для большой России в этом очень важную роль играет проект Новороссии, в частности, в области управления государством.
«Новороссия, на мой взгляд, должна отрабатывать, и отрабатывает уже эти новые формы. Например, земство – это взаимодействие церкви, общества и власти. Но не власти, которая коррумпирована, которая не защищает народ от внешних угроз, а защищает себя от народа. Это не власть, которая грабит народ под разными видами и служит другим интересам. А власть, которая из народа вышла, народом полностью контролируется, народу подотчетна, и народом же сменяется. То есть земство это наиболее чистая форма народовластия. При этом церковь не лезет в политику, она обеспечивает некие духовные подсветки, потому что дух быстро высвечивает всякую дрань. Кстати, только духом можно победить коррупцию. В этом смысле опыт ваш сейчас невероятно важен для большой России, всего Русского мира. Потому что образцов, “пилотных проектов”, говоря этим новым собачим языком, который к нам внедряется, их очень мало, их нет. Нигде на русской земле сейчас не ведется попыток выработать образ общего русского будущего. Русского будущего, где будут торжествовать правда, красота, гармония, любовь, милосердие, сострадание, уважение к человеку. Вот такой образ все равно сформируется. Через все мучения, как мы говорили на прошлой встрече, Россия будет самым спокойным, (уже сейчас таким становится), самым стабильным, самым благополучным, - не в смысле, что одни жируют, а другие по помойкам роются, нет, - в смысле социальной справедливости. Она такой будет, мы к этому движемся, поэтому каждый шаг вперед очень важен», - заключил Нотин.
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