28 ноября, понедельник | evrazia.org |  Добавить в закладки |  Сделать стартовой
б.Украина | Интервью | Аналитика | Политика | Регионы | Тексты | Обзор СМИ | Геополитика | Кавказ | Сетевые войны
Черные клобуки пришли на Русскую землю и, на деле доказав ей свою преданность, были приняты как равные. Потомки их, помня добро, когда-то оказанное им славянами, неуклонно следовали традиции, заложенной предками Воины с Поросья: верой и правдой Русскому миру
Вся история России сделана казаками"
Современным политическим «лисам» не обязательно иметь живого прибалтийского тигра, достаточно использовать его шкуру в целях своих информационных манипуляций Удобная шкура мертвого тигра
Запад отделывается от проблем Прибалтики"
Курдам необходимо стремиться к цивилизованному способу создания своей государственности и своими мирными намерениями и поступками привести к этой мысли власти Турции и Ирана Курдский мир
Во имя своего государства курдам не следует враждавать с Турцией"
Америка мягко стелет, но в России спать на её кроватках жестковато Под мягким каблуком
Под каблуком"
Метод захвата медиапространства состоит в том, что определенная организация работает со всевозможными СМИ и при этом не дает показаться в информационном поле другим организациям Тихо и незаметно: способы ведения информационной войны
Если войны не видно, это не значит, что ее нет"
Информационные методы воздействия включают в себя использование информации и информационных технологий как основного средства воздействия на противника Стратегия ведения информационной войны
Промывка мозгов становится главным оружием"
Абубакаров - воспитанник традиционного для Дагестана и Чечни ислама, последовательно и смело выступал против ваххабизма, изобличая его идеологию, практику Военные столкновения между ваххабитами и последователями суфизма
Российские власти прозевали ваххабизм"
Начавшийся в Чечне процесс шариатизации показал полную неподготовленность граждан и духовенства к этой ситуации - республике практически не было глубоко подготовленных шариатских судей Шариатское правление в Чечне и его последствия
Кавказ не готов к обустройству исламского государства"
Практические деяния ваххабитов, во всяком случае, тех, кто маскировался под ними, сопряжены многочисленными преступлениями против личности Исламский радикализм как фактор общественной угрозы
Ваххабизм был привит Кавказу мондиалистами"
Десять лет исполняется сегодня, 17 сентября 2016 года, со дня референдума о независимости и присоединении к России, который прошёл в Приднестровской молдавской республике (ПМР) в 2006 году. 97,2% граждан, принявших участие в голосовании, поддержали курс н Евразийский вектор Приднестровья
10 лет выбора ПМР"
В свое время один из основателей геополитики Карл Хаусхофер настаивал на необходимости популяризации этой науки, да еще так широко, чтобы о ней говорили на улице Противостояние будет вечным
История доказывает, что Европе верить нельзя"
Мир лишь начинает осмысливать произошедшее. Трясет и будоражит торговые биржи, стоимость золота на мировом рынке подскочила, цена на нефть сдала. Премьер-министр Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон уходит в отставку, аргументировав свое решение тем, чт Европейский Brexit: США - на выход
Brexit: США - на выход"
Стараниями «оранжевых властей» Украины темные фигуры украинской истории были возвращены из мрака прошлого и попытались взять реванш у внуков страны, участвовавшей в разгроме фашизма Степан Бандера: искусство мифологизации и героизации
Холуй нацистов ухитрился стать героем Украины"
Третий год люди живут на краю ада: умирают от старости и от ран, влюбляются и женятся, рождаются и делают первые шаги. Некоторые проходят этот путь босыми ногами по руинам собственных домов. Кто обрёк жителей прифронтовой полосы на такие испытания? Ответ Подвальная правда
Держи подвалы и порох сухими"
Война- это не только сообщения из телевизора об обстрелах и количестве выпущенных мин и снарядов в то или иное направление. Даже миллионы фото и видео материалов, это тоже не война, это "картинка", которую можно смотреть, а можно не смотреть, или просмотр Жизнь, разделённая войной
Жизнь, разделённая войной"
Действовать жёстко, с кровью, не был готов никто из элит - советские элиты были очень миролюбивы, - кроме отмороженных либералов-русофобов Американский переворот в пользу Ельцина
Пора привлечь к ответу виновников октябрьской бойни"
Достаточно очевидно, что центральные СМИ транслируют преимущественно модернизационную культуру в целом, а также ценности современной политической культуры Дискретность информационного пространства Юга России
Политика СМИ не согласована с регионами"
Лига исламского мира стоит за распространением по миру идеологии и практики ваххабизма - формы ислама, выступающей в качестве государственной идеологии в Саудовской Аравии Экзогенные факторы, определяющие исламистско-террористические угрозы и вызовы Югу России
Саудовская Аравия планирует завоевать Россию"
Несмотря на чудовищно подрывную миссию так называемых «национал-демократов», наша русская, евразийская империя свободных народов найдёт место и для них Евразийство vs национал-демократия: кому действительно нужна Великая Россия?
«Нацдемы» не смогут остановить Империю"
Запад - внутри нас во всех смыслах, включая сознание, анализ, систему отношений, значений и ценностей. Нынешняя цивилизация еще не вполне русская, это не русский мир, это то, что еще только может стать русским миром Шестая колонна - главный экзистенциальный враг России
У России есть враг и пострашнее «пятой колонны»"
Америка сегодня падает. Это падающий гигант. Падение статуи Свободы будет внушительным. Однако сегодня падает и Россия. Ее падение не столь масштабно, но чувствительно Ставка в международной политике: кто рухнет первым
Государство как идеология не ограничено ничем"
Темой Молдовы Изборский клуб занимается с момента своего основания четыре года назад. Дружественную и братскую республику наши эксперты считают частью большого Русского мира, важным культурным элементом нашей евразийской мозаики. К тому же это государство Молдова на пороге перемен
Молдавские страсти"
По сути, это и есть модель плавильного котла, которая реализуется на Западе. Описанная либералами, идея Melting Pot, обоснованная теоретиками гражданского общества, такими как, например, Карл Поппер, который довольно подробно изложил модель матрицу т.н. о По пути на бойню
По пути на бойню"
Проблема соотношения «паспортного» гражданства и этнического происхождения, проблема столкновения двух идеологий - прав человека (под которым понимается «человек вообще» без роду-племени) и прав народов, на наших глазах переходит из плоскости теоретически «Народ находится вне рамок правового поля…»
Россиянская нация?!"
Александр Ходаковский: Нельзя спекулировать на памяти наших погибших товарищей О текущей военно-политической обстановке в Донецкой Народной Республике корреспондент портала «Евразия» пообщался с лидером общественной организации «Патриотические силы Донбас Александр Ходаковский: Нельзя спекулировать на памяти наших погибших товарищей
Ходаковский о войне"
В этом году свой «золотой» юбилей отмечает один из престижных факультетов Донецкого национального университета – экономический. За 50 лет «Наш Эконом», как его с любовью называют преподаватели, студенты и выпускники, занял прочные позиции в рейтингах попу Калиниченко: Мы осознали свою идентичность
ДНР: Осознать идентичность"
В условиях продолжающихся на Донбассе военных действий, одним из первостепенных и жизненно важных для многих жителей региона является вопрос гуманитарной помощи, которая поставляется как из Российской Федерации, так и от некоторых международных и обществе Гумпомощь под контролем
Гумпомощь под контролем"
В середине ноября была затронута в СМИ скользкая тема, основанная на сюжете английского военкора, ставшего родным за время войны в Донбассе Грэма Филлипса о ростовских настроениях и взглядах обывателя по поводу происходящего противостояния жителей шахтерс Опасная «глухота»
Опасная «глухота»"
Дело была давно, в году эдак в 2007 заканчивая худграф, когда на фоне сытой страны среди творческих кругов с ума сходили по перфомансам, да гремела арт-группа «Война»: кошками кидалась, на маршах голосила. Начиналось-то все с самых лучших побуждений, с ра Успокойтесь, девочки — это только перфоманс
Это только перфоманс"
За действиями Ивана Грозного стояла прожитая и прочувствованная миссия Москвы как Третьего Рима Комиссарская диктатура - не прихоть правителя
Величие России подразумевает смену исторической парадигмы"

23 ноября 2016, 23:50
Александр Нотин, Александр Ходаковский, духовное противостояние, Русский мир, сатанизм, Изборский клуб
Нотин: Русский мир подвергся атаке сатанизма (ВИДЕО)

Русский мир переживает чудовищную атаку со стороны сатанизма, считает российский ученый и общественный деятель, дипломат, член Изборского клуба Александр Нотин.

«Как в капле воды мы здесь видим средоточие этой страшной духовной атаки, которая происходит на нас на всех и каждый из родителей невольно думает: “А в каком мире сегодня живут наши дети?”. Мы сейчас отставим в сторону высокие политические реляции и слова, давайте просто задумаемся. В Москве женщины просто боятся выпустить руку ребенка, когда идут по двору. А мы в свое время с ключиком на шее бегали по двору с утра и до ночи, пока родители были на работе. И никто за нас не боялся, никто за голову не хватался. Почему в школах стоит охрана и не может охранить школу от всяких происшествий? Откуда все эти наркотики, проституция детская? Откуда страшные и дикие случаи насилия над детьми? Откуда все это свалилось на нашу голову?», - задается вопросами ученый.

«Мне хочется во всем этом разобраться, иначе мы теряем своих детей. Тьма, которая наползает на нас с Запада, а теперь еще и с Юга, я имею ввиду исламский радикализм, ее же не остановишь никакими спецслужбами. Да, можно купировать, но работает она в основном незримо. Работает тот же Интернет с суицидальными группами. Кстати, двое псковских ребятишек состояли в одной из них в ВКонтакте, и есть человек, который ими руководил. И есть средства массовой информации, которые на 98% отражают не традиционную, консервативную, державно-патриотическую тематику, которая востребована обществом и у нас об этом есть статистические выкладки. А отражают, по сути, сатанизм. Почему у нас везде английская музыка? Включите ФМ-диапазон, и на 90% это музыка английская. Включите американский ФМ и вы тоже увидите тоже самое. Почему американцы не слушают русскую музыку, а мы слушаем? Почему у нас по телевидению бегают туда-сюда ведьмы, шаманы в 105-ом поколении, клятвы и расписки подписываются кровью, и никто не объясняет, что происходит на самом деле?! Что на самом деле отравляются детские души, разрушаются судьбы. И потом дети, зараженные этой ядовитой духовной дрянью, которая не знает границ, которой абсолютно безразличны все эти законы, не могут создать нормальную семью, вырасти в нормальных людей, теряют человеческий облик. А это наши дети!», - подчеркнул Нотин в беседе с лидером «Патриотических сил Донбасса», основателем бригады «Восток» Александром Ходаковским в ходе состоявшейся 22 ноября 2016 года скайп-конференции Москва-Донбасс.

Представитель Изборского клуба добавил, что духовное противостояние не является темой обсуждения на популярных ток-шоу. Вместе с тем, оно есть стержень глобальной конфронтации.


28 ноября 2016, 02:22
Экс-премьер Украины Николай Азаров

Политэмигранты провозгласили Украину конфедерацией

В Москве 27 ноября 2016 года состоялся съезд политических эмигрантов из бывшей Украины, в работе которого приняли участия более 100 делегатов из всех регионов этой страны. Среди организаторов мероприятия был бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
27 ноября 2016, 23:34
Донецкий блогер и журналист Надя Инди

Инди: За что либералы ненавидят Кастро и Остров Свободы?

Смерть кубинского лидера Фиделя Кастро вызвала приступ радостной истерики у либералов и сторонников американского глобализма во всем мире.
27 ноября 2016, 00:51
русский общественный деятель, историк и дипломат, член Изборского клуба Александр Нотин

Нотин: Новороссия переживает кризис накануне возрождения (ВИДЕО)

Современное состояние Новороссии представляет собой кризис накануне нового возрождения и подъёма.
27 ноября 2016, 00:34
заместитель командующего оперативным командованием ВС ДНР Эдуард Басурин

В ДНР уничтожена украинская ДРГ

Бойцами Вооружённых сил ДНР уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Инцидент произошёл 26 ноября 2016 года в районе населённого пункта Новотроицкое южнее Донецка.
26 ноября 2016, 17:14
Фидель Кастро

Куба погрузилась в траур по Фиделю Кастро

В Гаване около 22 часов 30 минут 25 ноября 2016 (6 часов 30 минут 26 ноября по московскому времени) на 91-м году жизни ушёл из жизни лидер Кубинской революции Фидель Кастро.
25 ноября 2016, 00:37
лидер «Патриотических сил Донбасса», основатель и командир бригады «Восток», экс-секретарь Совбеза ДНР Александр Ходаковский

Ходаковский: Русское восстание стало победой Духа (ВИДЕО)

Восстание в Донбассе пробудило в людях дух самоорганизации во имя строительства нового справедливого общества.
24 ноября 2016, 20:15

Трамп устроил разнос американским СМИ

Встреча избранного президента США с американскими медиаменеджерами стала «сущим кошмаром» для последних, утверждает The New York Post со ссылкой на собственные источники.
23 ноября 2016, 20:04

Эксперт предсказал будущее Украины

Руслан Осташко, главный редактор информационного портала PolitRussia рассказал в интервью изданию «ПолитНавигатор» о своем видении будущего Украины. По его словам, этой стране еще предстоят метаморфозы, в том числе новая смена власти.
23 ноября 2016, 14:04
Франсуа Фион

Розанов: У России становится все меньше врагов

На партийных праймериз французской политической партии «Республиканцы», которую возглавляет экс-президент страны Николя Саркози, победу одержал бывший премьер-министр Франции Франсуа Фион.
22 ноября 2016, 21:31

Япония рассказала о своих планах на Курилы

Правительство Японии может начать консультации с Россией по вопросу совместной экономической деятельности на южных островах Курильской гряды в случае разрешения вопроса об их принадлежности, сообщило агентство Киодо со ссылкой на несколько источников в дипломатических кругах.
21 ноября 2016, 23:27

В Крыму украинскими диверсантами похищены двое российских военнослужащих

Двое российских военнослужащих-контрактников были похищены боевиками СБУ на территории Республики Крым и незаконно вывезены на территорию подконтрольной киевской хунте Николаевской области, сообщает ИА Regnum.
21 ноября 2016, 23:04

«Шатун» против «панды»: в Киеве зреет Майдан 3.0?

В третью годовщину со дня начала т.н. евромайдана украинские неонацисты устроили беспорядки в центре Киева.
21 ноября 2016, 22:33

Путин готов вести переговоры с Японией насчет Курил

На сегодняшний день Курильские острова являются суверенной территорией России, однако Москва готова вести диалог с Токио, заявил президент России на пресс-конференции по итогам саммита АТЭС в Лиме, сообщает НТВ.
21 ноября 2016, 21:07

Несломленные харьковчане спели на Южном вокзале песню из советского кинофильма (ВИДЕО)

Еще один из временно оккупированных киевской хунтой центров Новороссии присоединился к песенному флешмобу, который уже успели назвать одной из форм сопротивления нацистскому режиму.
21 ноября 2016, 20:44
Экс-президент Украины Виктор Янукович

Янукович: Майдан был организован спецслужбами США

Бывший президент Украины Виктор Янукович признал причастность Соединённых Штатов Америки к организации евромайдана.
21 ноября 2016, 20:24
русский общественный деятель, писатель, историк, член национального Изборского клуба Александр Нотин

Ходаковский и Нотин обсудят духовный подъем в эпицентре войны (ВИДЕО)

Скайп-конференция Москва-Донбасс с участием лидера «Патриотических сил Донбасса», основателя и командира бригады «Восток» Александра Ходаковского и русского общественного деятеля, историка, члена Изборского клуба Александра Нотина состоится 22 ноября 2016 года.
20 ноября 2016, 22:05

Стала известна причина того, что Порошенко не пригласили на инаугурацию Трампа

Посол Украины в США Валерий Чалый 19 ноября 2016 года рассказал, по какой причине лидера Незалежной Петра Порошенко не будет на инаугурации избранного президента Америки Дональда Трампа, приводит украинское агентство УНИАН.
20 ноября 2016, 00:07
лидер «Патриотических сил Донбасса», основатель и командир бригады «Восток», экс-секретарь Совбеза ДНР Александр Ходаковский

Ходаковский: Устойчивый мир возможен только после коллапса Украины (ВИДЕО)

Изменение геополитической ситуации в мире после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США может оказать серьезное влияние на дальнейшее развитие военно-политической ситуации в Донбассе, считает лидер «Патриотических сил Донбасса», основатель и командир бригады «Восток», бывший министр госбезопасности ДНР Александр Ходаковский.
19 ноября 2016, 23:48
лидер «Патриотических сил Донбасса», основатель и командир бригады «Восток» Александр Ходаковский

Ходаковский: Мы не воюем с простыми украинцами (ВИДЕО)

Несмотря на два с половиной года вооружённого противостояния в Донбассе, и неприятие украинства как такового, защитники Новороссии сражаются не против украинского народа, считает лидер «Патриотических сил Донбасса», основатель и командир бригады «Восток» Александр Ходаковский.
19 ноября 2016, 18:29

Сторонники Трампа решили отомстить Starbucks

Сторонники победившего на выборах президента США Дональда Трампа, возмущенные отказом работника одной из кофеен Starbucks во Флориде обслужить клиента из-за того, что тот выразил симпатии республиканцу, придумали, как за это отплатить сети, пишет The Huffigton Post.
Сетевые войны     Все проекты     Редакция
Александр

Александр

Валерий

Валерий

Валерий

Александр

Валерий Коровин. Конец проекта "Украина"

Александр Дугин. Украина. Моя война

Валерий Коровин третья мировая сетевая война

информационное агентство Новороссия

МИА Новороссия


Свидетельство о регистрации СМИ "Информационно-аналитического портала "ЕВРАЗИЯ.org"
Эл № ФС 77-32518 от 18 июля 2008 года. Свидетельство выдано "Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций".
  


Rambler's Top100