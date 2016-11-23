Нотин: Русский мир подвергся атаке сатанизма (ВИДЕО)
Русский мир переживает чудовищную атаку со стороны сатанизма, считает российский ученый и общественный деятель, дипломат, член Изборского клуба Александр Нотин.
«Как в капле воды мы здесь видим средоточие этой страшной духовной атаки, которая происходит на нас на всех и каждый из родителей невольно думает: “А в каком мире сегодня живут наши дети?”. Мы сейчас отставим в сторону высокие политические реляции и слова, давайте просто задумаемся. В Москве женщины просто боятся выпустить руку ребенка, когда идут по двору. А мы в свое время с ключиком на шее бегали по двору с утра и до ночи, пока родители были на работе. И никто за нас не боялся, никто за голову не хватался. Почему в школах стоит охрана и не может охранить школу от всяких происшествий? Откуда все эти наркотики, проституция детская? Откуда страшные и дикие случаи насилия над детьми? Откуда все это свалилось на нашу голову?», - задается вопросами ученый.
«Мне хочется во всем этом разобраться, иначе мы теряем своих детей. Тьма, которая наползает на нас с Запада, а теперь еще и с Юга, я имею ввиду исламский радикализм, ее же не остановишь никакими спецслужбами. Да, можно купировать, но работает она в основном незримо. Работает тот же Интернет с суицидальными группами. Кстати, двое псковских ребятишек состояли в одной из них в ВКонтакте, и есть человек, который ими руководил. И есть средства массовой информации, которые на 98% отражают не традиционную, консервативную, державно-патриотическую тематику, которая востребована обществом и у нас об этом есть статистические выкладки. А отражают, по сути, сатанизм. Почему у нас везде английская музыка? Включите ФМ-диапазон, и на 90% это музыка английская. Включите американский ФМ и вы тоже увидите тоже самое. Почему американцы не слушают русскую музыку, а мы слушаем? Почему у нас по телевидению бегают туда-сюда ведьмы, шаманы в 105-ом поколении, клятвы и расписки подписываются кровью, и никто не объясняет, что происходит на самом деле?! Что на самом деле отравляются детские души, разрушаются судьбы. И потом дети, зараженные этой ядовитой духовной дрянью, которая не знает границ, которой абсолютно безразличны все эти законы, не могут создать нормальную семью, вырасти в нормальных людей, теряют человеческий облик. А это наши дети!», - подчеркнул Нотин в беседе с лидером «Патриотических сил Донбасса», основателем бригады «Восток» Александром Ходаковским в ходе состоявшейся 22 ноября 2016 года скайп-конференции Москва-Донбасс.
Представитель Изборского клуба добавил, что духовное противостояние не является темой обсуждения на популярных ток-шоу. Вместе с тем, оно есть стержень глобальной конфронтации.
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