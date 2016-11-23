На партийных праймериз французской политической партии «Республиканцы», которую возглавляет экс-президент страны Николя Саркози, победу одержал бывший премьер-министр Франции Франсуа Фион. Этот политик имеет репутацию сторонника традиционных ценностей и дружбы с Россией. По некоторым данным, Фион является чуть ли не личным другом Владимира Путина.
По мнению первого заместителя председателя Изборского клуба, политолога Олега Розанова, в мире становится все меньше откровенных врагов России и её национального лидера.
«В мире все чаще побеждают не “друзья Путина”, а как минимум “не враги Путина”. К власти приходят прагматичные и последовательные защитники национальных интересов США, Франции, Болгарии, Молдавии и так далее. Друзьями России их называют потому, что национальные интересы подталкивают этих политиков к сотрудничеству с Путиным.
Друзей у России по-прежнему немного – армия и флот, а вот открытых русофобских врагов становится все меньше», - отметил эксперт в беседе с корреспондентом портала «Евразия».
Розанов уверен в том, что России выпал исторический шанс «поднять наши знамена на карте нового многополярного мира», однако расслабляться при этом не стоит.
«Для нас самих это еще не избавление и не манна небесная. С новыми западными лидерами придется выстраивать сложный диалог. Ни в коем случае нам нельзя расслабляться и уповать на милость наших новых “друзей”, - продолжает аналитик. - Еще один секрет их победы – в том, что дружить всегда хотят со здоровыми и сильными. Как минимум с 2014 года Россия, может быть, и не вела активного наступления, но точно не отступала и не сдавалась. Именно за это нас сейчас уважают. Напротив, те, кто по щелчку пальцев бежал на поклон в Вашингтон и слезно вымаливал кредиты, остались наедине со своей беспомощностью».
«В любом случае решающие и судьбоносные битвы за Русский мир и русское будущее у нас еще впереди», - заключил Розанов.
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