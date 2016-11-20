Стала известна причина того, что Порошенко не пригласили на инаугурацию Трампа
Посол Украины в США Валерий Чалый 19 ноября 2016 года рассказал, по какой причине лидера Незалежной Петра Порошенко не будет на инаугурации избранного президента Америки Дональда Трампа, приводит украинское агентство УНИАН.
«Что касается инаугурации, то в Соединенных Штатах руководители государств не принимают в ней участие. То есть она происходит, как правило, на уровне послов, которые присутствуют на подобных мероприятиях», – объяснил Чалый.
Напомним, что ранее стало известно, что глава Украины Петр Порошенко не получил приглашение на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа. Церемония запланирована на 20 января 2017 года, однако встреча лидеров США и Украины произойдет только в феврале.
Свидетельство о регистрации СМИ "Информационно-аналитического портала "ЕВРАЗИЯ.org" Эл № ФС 77-32518 от 18 июля 2008 года. Свидетельство выдано "Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций".