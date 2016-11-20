Посол Украины в США Валерий Чалый 19 ноября 2016 года рассказал, по какой причине лидера Незалежной Петра Порошенко не будет на инаугурации избранного президента Америки Дональда Трампа, приводит украинское агентство УНИАН .

«Что касается инаугурации, то в Соединенных Штатах руководители государств не принимают в ней участие. То есть она происходит, как правило, на уровне послов, которые присутствуют на подобных мероприятиях», – объяснил Чалый.

Напомним, что ранее стало известно, что глава Украины Петр Порошенко не получил приглашение на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа. Церемония запланирована на 20 января 2017 года, однако встреча лидеров США и Украины произойдет только в феврале.