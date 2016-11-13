Клинтон винит в своем поражении на выборах главу ФБР
Потерпевшая поражение на выборах президента США экс-госсекретарь Хиллари Клинтон возложила вину за свою неудачу на главу ФБР Джеймса Коми.
«Есть много причин, из-за которых эти выборы не были успешными, - заявила Клинтон в интервью Washington Post. - Но наш анализ показал, что письмо Коми вызвало сомнения, которые были необоснованными, беспочвенными и привели к остановке темпов нашего движения».
Как отмечает телеканал «Звезда», за несколько дней до состоявшегося 8 ноября 2016 года голосования ФБР начало расследование в отношении Клинтон по подозрению в утечке секретной информации через её частный сервер. Впоследствии, дело было закрыто в связи с отсутствием угрозы национальной безопасности США.
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