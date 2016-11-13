По указу президента Российской Федерации Владимира Путина власти Республики Крым начали поставки газа в замерзающий город Геническ Херсонской области.
Как сообщает Лента.Ру, подача топлива началась 12 ноября 2016 года в 20 часов 28 минут по московскому времени.
Ранее портал «Евразия» информировал читателей об обращении жителей подконтрольного киевской хунте города к главе Крыма Сергею Аксёнову с просьбой о начале поставок газа. Аксёнов в свою очередь обратился к Путину от лица жителей Геническа, отметив, что ситуация в городе близка к гуманитарной катастрофе.
Стоит напомнить, что в январе 2016 года Россия уже спасала жителей Геническа от холода, поставляя из Крыма голубое топливо.
Свидетельство о регистрации СМИ "Информационно-аналитического портала "ЕВРАЗИЯ.org" Эл № ФС 77-32518 от 18 июля 2008 года. Свидетельство выдано "Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций".